Revenire în forță a lui Darren Betea

După o absență de doi ani de pe circuit cauzată de o accidentare a principalului susținător, mai precis a tatălui, sătmăreanul Darren Betea ( 9 ani) a revenit în forță pe circuit și a reușit o clasare excelentă în prima etapă de la Romanian Karting Master.

Etapa s-a desfășurat pe circuitul AMC Kart din Bucuresti in perioada 8 – 10 aprile 2022.

Pilotul sătmărean Darren Betea e posesorul licenței FRK la categoria Pufo. Acesta a participat la clasa Micro Rok alături de alți 12 piloți.

Darren a fost cel mai rapid in antrenamentele oficiale, cel mai rapid in calificari si astfel a pornit din pole position in manșa 1 de concurs de sambata, pe care a și câștigat-o cu un avans de 4 secunde fata de ocupantul locului doi.

Duminică in manșa a 2- a de concurs a terminat pe poziția a doua iar in manșa a 3- a de concurs, pe ploaie, a condus până în ultimul tur cursa cu peste 1 minut avans doar că din cauza cantității mari de apă pe pistă, cu doar câteva viraje până la final, a derapat și a ieșit in decor. Darren n-a mai putut reveni pe pistă și în urma acestui ghinion a încheiat abia pe locul opt manșa a 3-a.

În urma rezultatelor din cele trei manșe, Darren Betea încheie pe locul doi în clasamentul general al primei etape.

Etapa a 2-a va avea loc pe circuitul de la Prejmer între 29 aprilie și 1 mai.

De menționat că pe lângă participarea la Romanian Karting Master, Darren Betea va mai concura în acest an și la Campionatul Național de karting.