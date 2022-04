Tibi Csik vs Dacian Nastai!

- Advertisement -

Cu şase etape rămase de jucat din play-out, CSM Satu Mare și Sportul Şimleu au 10 puncte peste Progresul Şomcuta Mare, iar cele două trupe antrenate de tehnicienii sătmăreni Tibi Csik și Dacian Nastai se vor întâlni sâmbătă de la ora 17 pe stadionul Olimpia.

CSM Satu Mare e neînvinsă de 11 etape iar în play out are punctaj maxim după patru partide disputate. Ultima ispravă a lui Zsiga &co e victoria la scor de neprezentare la Zalău în fața unui SCM ce pornea la începutul sezonului ca mare favorită la promovare.

Tibi Csik e prudent însă și spune că nu e timp de relaxare și își dorește ca echipa lui să continue parcursul perfect și, de ce nu să termine play out-ul cu punctaj maxim.

”Va fi un meci dificil cu echipa lui Dacian. Au arătat că pot reveni și de la 0-3 și chiar dacă nu au mulți jucători cu experiență, echilibrează printr-o așezare bună” săune Tibi Csik.

De partea cealaltă, Dacian Nastai vine după un 3-3 de poveste cu CFR II Cluj Napoca.

Sportul Şimleu a obţinut un punct nesperat în partida cu CFR Cluj II. Şimleuanii au fost conduşi cu 3 – 0 până în minutul 75, dar în ultimul sfert de oră, gruparea de sub Măgură a avut o revenire de marcă şi a scos un rezultat pozitiv.

“Am început jocul inexplicabil de greu şi s-a văzut din primele minute că nu va fi ceva în regulă. Nu este uşor să motivezi jucătorii pe acest final de campionat, dar ei şi-au demonstrat că nivelul lor este altul, iar aşteptările noastre sunt pe măsură. Este un punct nesperat şi foarte important”, ne-a declarat Dacian Nastai.

Sportul Şimleu a ajuns la 30 de puncte contabilizate şi se află pe locul 3 în play-out, dar tehnicianul încă nu este liniştit. Chiar dacă echipa sa are un avantaj de 10 puncte faţă de Progresul Şomcuta Mare, Dacian Nastai îşi îndeamnă elevii la prudenţă, deoarece salvarea de la retrogradare încă nu este şi matematic bifată.

“Urmează şase etape, iar noi avem patru deplasări. Acasă vom juca cu SCM Zalău şi CSM Satu Mare, cele mai bune echipe din play-out. În acest context, campionatul se joacă şi încă nu suntem salvaţi. Să nu ne relaxăm, fiindcă mai sunt 18 puncte în joc. Trebuie să facem puncte şi nu avem meciuri uşoare. Urmează o săptămână interesantă pentru noi, cu trei meciuri grele”, ne-a declarat antrenorul Şimleului.

Partida CSM Satu Mare- Sportul Șimleu se joacă sâmbătă de la ora 17 iar observator de joc e …careianul Dinu Bumb, fost jucător la FC Maramureș Baia Mare și Olimpia Satu Mare!

Programul etapei:

CFR II Cluj Napoca- Luceafărul Oradea

CSM Satu Mare-Sportul Șimleu

Progresul Șomcuta- SCM Zalău

Clasament

1.SCM Zalău 34

2. CSM Satu Mare 30

3.Sportul Şimleu 30

4.CFR Cluj 2 28

5.Progresul Şomcuta 20

6.Luceafărul Oradea -3