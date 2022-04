Șah

In mod traditional luna aprilie este perioada cand cei mai buni tineri sahisti romani se confrunta pe tabla cu 64 de patratele pentru a-si dovedi iscusinta in “sportul mintii”. Nici acest an nu a fost o exceptie, decada 10-20 a lunii lui prier , la Eforie Nord, a fost cadrul de desfasurare a Campionatului National pentru Copii, Juniori si Tineret.

Daca anul 2021 a consemnat un important progres calitativ in ceea ce priveste conditiile de cazare si masa, editia din 2022 a continuat aceasta tendinta , iar suplimentar a adus si o ameliorare majora la nivelul premiilor.

Astfel medaliatii la sahul clasic vor beneficia de gratuitate la editia viitoare a acestui campionat. In plus, dincolo de cantonamentul din cadrul Scolii Marilor Maestri, in luna mai debuteaza si programul de pregatire regionala a celor mai merituosi si capabili copii sub 14 ani, proiect realizat datorita vicepresedintelui FRsah, marele maestru si multiplu campion national Alin Berescu.

Campionii nationali la sahul clasic vor avea oportunitatea in luna mai sa joace la un simultan contra marelui Gary Kasparov, un vis pentru orice sahist.

De la LPS Satu Mare au participat 11 sportivi la sahul clasic carora li s-au alaturat alti 2 la probele cu timp redus.

In cadrul sectiei de sah a LPS Satu Mare putem vorbi de un schimb de generatii. Unii copii si-au terminat junioratul ( Briana Balan si David Ilonczai ), altii au devenit studenti ( Malina Aciu si Alin Anghelus), iar Larisa Covrig a ajuns in clasa a XII-a si fiind la stadiul ultimelor pregatiri in vederea admiterii la Facultatea de Medicina. Astfel ne gaseam in situatia inedita ca la sahul clasic varsta LPS-istilor sa fie intre 9 si doar 15 ani.

Acesti 13 copii care au incercat sa-si dovedeasca abilitatile sahiste sunt:

> Amalia Zamfirache ( fete 10 ani )

> Sara Sunea ( fete 10 ani, dubla-legitimare cu Tinerii Lei Baia Mare )

> Miruna Covaci ( fete 10 ani, dubla-legitimare cu Tinerii Lei Baia Mare )

> Vladimir Sofronie ( baieti 10 ani, avand dubla-legitimare cu Logic 64 Brasov)

> Alex Maier ( baieti 10 ani )

> Stefan Paunescu ( baieti 12 ani. In cazul lui merita evidentiat ca daca acum cateva saptamani a participat la etapa nationala a Olimpiadei de Informatica, in timpul concursului de sah s-a deplasat la Constanta pentru Olimpiada Nationala de Matematica )

> Teo Anghelescu ( baieti 12 ani )

> David Hejja ( baieti 12 ani)

> Ducu Radu David ( baieti 14 ani)

> Ionut Iuga ( baieti 14 ani )

> Stefania Salajan ( fete 16 ani )

> Jozsef Roman ( Baieti 16 ani )

> Adam Hejja ( baieti 16 ani )

La sahul rapid si blitz s-au alaturat Malina Aciu ( fete 20 ani , dubla-legitimare cu Medicina Timisoara ) si Irisz Hejja ( fete 18 ani )

Dupa 10 zile cu emotii, bucurii si ambitii de mai bine, clubul nostru a obtinut 10 medalii ( 2 de aur, 4 de argint si 4 de bronz) :

AUR:

– Sara Sunea – sah clasic

– Sara Sunea – blitz

ARGINT:

– Amalia Zamfirache – blitz

– Teo Anghelescu – sah clasic

– Malina Aciu- sah rapid

– Malina Aciu – blitz ( a pierdut titlul la ultimul criteriu de departajare, varsta, fiind nascuta cu 2 zile mai devreme decat Denisa Bucur, desemnata campioana nationala)

BRONZ:

– Stefania Salajan – sah clasic

– Stefania Salajan – dezlegari

– Miruna Covaci – dezlegari

– Amalia Zamfirache – sah rapid

Au fost foarte aproape de podium:

> Stefan Paunescu – locul 4 la sah rapid

> Miruna Covaci – locul 4 la sah rapid

> Vladimir Sofronie – locul 4 la sah clasic

Alex Maier a avut si el o evolutie buna, mai ales in prima parte a sahului clasic, dar si un loc 6 la blitz. Chiar daca de aceasta data nu putem vorbi de un concurs deosebit pentru Joco, Adam sau David, suntem convinsi ca prin munca individuala si avand o experienta superioara, isi pot imbunatati aceste rezultate. Oricum este de apreciat implicarea lor.

Suplimentar , 7 copii din cadrul clubului nostru au fost selectionati in lotul national de juniori. Acestia sunt:

> Vladimir Sofronie

> Sara Sunea

> Miruna Covaci

> Amalia Zamfirache

> Teo Anghelescu

> Stefan Paunescu

> Ducu Radu David

> Stefania Salajan

Se cuvine sa le multumim si colegilor antrenori care au contribuit/contribuie la aceste reusite :

> Gergely Szabo – un antrenor care impresioneaza prin profesionalism si implicare, a carui pregatire teoretica la superlativ a facilitat obtinerea unor victorii lejere) ,

> Eugen Negrea si Lucian Griga – 2 oameni care au reusit sa construiasca in Baia Mare o adevarata “familie sahista”

> Lucian Miron

> Iulian Sofronie

> Zoltan Pall

> Catalin Carmaciu

> Daniel Baratosi

> Grigore Nicolae Petre

> Ludovic Lazar

> Mircea Salajan

Desigur, fara ajutorul decisiv al parintilor aceste reusite nu erau posibile.

De excelenta organizare a competitiei s-au ocupat doamna Mariana Ionita, precum si secretarul general al FRSah – Gabriel Grecescu si vicepresedintele FRsah, Alin Berescu-