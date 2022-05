Weekendul 20-22 mai a fost pentru tinerii LPS-isti un nou prilej de a se bucura de sah, prieteni si activitati in comunitate.

Astfel Tamas Lazin, component al echipei divizionare A a clubului nostru s-a trezit sambata de dimineata pentru a ajunge la Budapesta. Capitala maghiara gazduia concursul de sah rapid “Géza napi megemlékezés” , eveniment la care au “spus prezent” 84 de sportivi din 8 tari ( Ungaria, Romania, Austria, Irlanda, Olanda, Ucraina, Iordania si Rusia – FIDE ) , 4 mari maestri, 8 maestri internationali, 6 maestri FIDE. Pornit cu al 31-lea coeficient Elo, Tamas s-a clasat pe locul 9 ( la egalitate de puncte cu locul 6 ). Un rezultat foarte bun care confirma progresul constant si ne da sperante pentru Divizia A. Merita evidentiat si rezultatul excelent al aradeanului Filip Magold, situat pe locul 7.

Sara Sunea , sportiva cu dubla-legitimare LPS Satu Mare si Tinerii Lei Baia Mare , campioana nationala la fete 10 ani in acest an atat la sah clasic, cat si la sah rapid , a mers in Cluj sa-si exprime abilitatile intr-o competitie cu 44 de concurenti, majoritatea seniori. Acest concurs reprezinta o etapa de pregatire in vederea participarii optime la Campionatul Mondial de Junioare , competitie unde este calificata. La capatul a 6 runde a obtinut 4 victorii si s-a recunoscut de 2 ori invinsa in fata a 2 seniori cu mare experienta, obtinand locul 12 pe general , dar fiind castigatoarea clasamentului dedicat celor sub 1600 Elo. Calitatea partidelor a fost una incurajatoare, mai ales in finalurile meciurilor.

Miruna Covaci, o alta fetita de 10 ani, cu dubla-legitimare LPS Satu Mare + Tinerii Leii Baia Mare si in care ne punem mari sperante , a participat la concursul gazduit de comuna Recea , CUPA “AMOUR DE L’EVENEMENT” EDITIA A II-A, grupa principala. Ea s-a situat pe locul 4 pe general , castigand atat sectiunea feminina cat si cea destinata sportivilor cu Elo sub 1200. Cum primele 3 locuri au fost ocupate de baieti de 14, 13 respectiv 17 ani, nu putem decat sa fim bucurosi pentru evolutia ei.

Pentru Radu David, Teodor Anghelescu, Stefan Paunescu, Alex Maier, Mihai Anghelus, Marian Muresan, Ionut Iuga, Miruna Covaci, Amalia Zamfirache , Jozsef Roman a fost o ocazie sa invete lucruri noi in cadrul proiectului de regionalizare a pregatirii juniorilor de performanta. Acest frumos proiect este posibil datorita vicepresedintelui FRSah, Alin Berescu si a Fundatiei “Noua ne pasa”. Va reamintim ca intre cele 4 centre de pregatire avem onoarea si bucuria ca Satu Mare sa se regaseasca, activitatea din cadrul LPS fiind argumentul-forte.

Pentru conditiile excelente din sala de sah oferita pentru aceasta pregatire, dar si pentru ospitalitatea si generozitatea cu care a primit toti sportivii si parintii din centrul Satu Mare ( mancare, sucuri, apa, ciocolata, dar mai ales prietenie) , ii adresam multumiri lui Joco Roman.