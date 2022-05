Luni, 30 mai, a avut loc la castelul Karoly din Carei o conferința de presa care a anunțat unul dintre cele mai așteptate evenimente automobilistice din județ.

In perioada 9-11 iunie va avea loc cursa de rally raid Baja Satu Mare 2022. Evenimentul se desfășoara sub egida FRAS va avea startul si cartierul general in municipiul Carei.

Organizata de către ACS NSM Motorsport in parteneriat cu primăria orașului Carei si primăria Curtuiuseni, etapa contează pentru CNRR precum si pentru Campionatul Național Maghiar.

Pana in prezent s-au înscris 15 echipaje dar se preconizează o prezenta la start de 60 de echipaje din care 40 auto si 20 moto/quad.

Județul Satu Mare va fi reprezentat de către doua echipaje: Sipos Mircea alături de Andi Iordan si Mandi Ardelean cu Magda Sipos. Ambele echipaje vor concura la clasa profi.

Traseul pregătit se întinde pe doua județe, Satu Mare si Bihor si va străbate localitățile -vineri: Poiana Codrului, Sâi, Chilia, -sâmbătă: Curtuiuseni, Piscolt, Sanislau, Valea lui Mihai.

Organizatorii aduc mulțumiri inspectoratelor de jandarmi ale județelor Satu Mare si Bihor respectiv grupării mobile de jandarmi Cluj, inspectoratelor de poliție ale județelor Satu Mare si Bihor si inspectoratelor pentru situații de urgentă ale județelor Satu Mare si Bihor pentru sprijinul acordat. Peste 70 de jandarmi care vor securiza traseul, 5 echipaje ale poliției naționale, 6 echipaje ISU din care 2 EPA SMURD.

Municipiul Carei a primit cu brațele deschise organizarea cursei si sprijină inițiativa deoarece asta le asigura un loc pe harta sportului automobilistic din Romania si Ungaria.