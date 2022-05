Campionatul se oprește. Războiul nu?

- Advertisement -

Ultima etapă din grupa campionat poate fi ușor comparată cu ultima etapă din Turul Franței. Bătălia pentru locul patru din campionatul românesc poate fi socotită drept bătălia pentru trofeul Fair Play din cursa ciclistă. Cu șampania nu știu cum om sta și asta pentru că ardelenii au anunțat că se vor prezenta cu o trupă ce nu este obișnuită cu alcoolul.

O să mă certați acum că nici nu s-a terminat Il Giro și vă povestesc deja despre Le Tour. Din Turul Italiei tocmai s-a sprintat pentru etapa a douăsprezecea din cele douăzeci și unu programate. Greul de abia acuma începe. Până acum au fost doar două etape mai dificile, cea de-a patra, încheiată la Refugiul Sapienza de pe vulcanul Etna, și cea de-a noua terminată printr-o cățărare dificilă pe Blockhaus.



Interesante au fost și primele trei etape disputate, în premieră mondială pentru un mare tur, în Ungaria. Asupra clasamentului general ar fi putut să aibă influență doar cea de-a doua etapă de pe teritoriul țării vecine, etapă care a constat într-un contratimp individual. N-a fost așa pentru că din primii zece clasați la sosirea din capitală doar olandezul Kelderman (Bora, locul șapte parcă la Budapesta) se mai află acum la o distanță mai mică de trei minute (locul 13) de lider. În prezent pe primele patru locuri se află patru reprezentanți ai latinității: Lopez Perez (Trek, Spania), Carapaz (Ineos, Columbia), Almeida (UAE Team, Portugalia) și favoritul meu, Bardet (DSM, Franța).

Interesant este și faptul că în primii opt clasați (adică toți cei care sunt la mai puțin de un minut de lider) sunt reprezentanți a opt echipe diferite (la start au fost 22) cu cicliști din șase țări. Doar Franța și Spania având câte doi reprezentanți. Italia, în calitate de gazdă îl are doar pe poziția a opta pe bătrânul Pozzovivo (Intermarche) care la cei 40 de ani ai săi a recunoscut că nu le va putea ține piept prea mult timp tinerilor. Pe locul 14, la peste trei minute găsim al doilea italian, o altă șa bătrână, Vincenzo Nibali (Astana).

În ceea ce privește purtătorii de drept ai tricourilor distinctive aceștia sunt tânărul de nici 25 de ani Lopez Perez care pe lângă tricoul roz deține și tricoul alb (rezervat tinerilor), francezul de la Groupama, Demare, cu tricoul ciclamen (roz-mov) rezervat sprinterilor și francezul Rosa (Eolo) pe cel al cățărătorilor. Dacă despre Demare cred că-și va păstra tricoul până la Verona inclusiv, pe purtătorii celorlalte tricouri recognoscibile nu cred că-i va prinde Pasul Fedaia (finișul de la Marmolada, 2057m, penultima etapă) în aceleași veșminte. Spuneam Verona pentru că ultima etapă este un contratimp individual de 17 km în Verona.

Să revenim la fotbal. Abia peste vreo două ore voi cunoaște cine a câștigat Cupa României, dar asta nu are prea mare importanță. De fapt, cum spuneam, cam nimic nu are importanță în această etapă.

Derbiul de pe Arena Națională este aruncat în derizoriu de rezultatele etapei trecute. Mi-e și frică să spun că FCSB este favorită sigură în meciul cu foștii, actualii și viitorii campioni din Ardeal. Chiar dacă aceștia nu vor juca cu prima garnitură, ceea ce eu nu prea cred, mi-amintesc ce au pățit juveții lui Mititelu la Craiova cu un Sepsi în care nici un titular din echipa de bază nu a fost titular și în Bănie. Meciul FCSB – CFR se joacă duminică de la ora 21,30.

Partida de vacanță Univ. Craiova – Farul (vineri, ora 20,30) ar putea avea ceva influență doar asupra deținătoarei locului patru. Mai precis dacă Farul câștigă la olteni nu mai poate pierde locul patru pentru că Voluntariul nu are chiar atâtea puncte câte se laudă că are.

Ultimul meci al anului competițional 2021 – 2022, exceptând totuși barajele pentru supraviețuire sau cel pentru Conference League, este cel de luni de pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitești, unde de la ora 17,30 gazdele vor da piept cu Voluntariul.

Opriți războiul!

Gruiță Ienășoiu