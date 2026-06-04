Grupa "Campionilor", la picnic de lectură în aer liber!



Pentru a transforma lectura într-o experiență de neuitat, preșcolarii din Grupa „Campionilor”, Grădinița cu Program Prelungit Nr.11, Satu Mare, au participat la un minunat picnic de lectură în aer liber. Rețeta succesului a fost simplă: o carte îndrăgită, multă curiozitate, soare blând și un copac umbros care ne-a oferit locul perfect pentru aventură. Pentru a transforma lectura într-o experiență de neuitat, preșcolarii din Grupa „Campionilor”, Grădinița cu Program Prelungit Nr.11, Satu Mare, au participat la un minunat picnic de lectură în aer liber. Rețeta succesului a fost simplă: o carte îndrăgită, multă curiozitate, soare blând și un copac umbros care ne-a oferit locul perfect pentru aventură. Cartea aleasă a fost „Pete Motanul și vecinul cel nou” de James și Kimberly Dean, o poveste captivantă care i-a ajutat pe copii să descopere importanța prieteniei, a bunătății și a modului în care îi primim pe cei noi în comunitatea noastră. Cu mult interes și entuziasm, copiii au ascultat povestea, au comentat întâmplările și au făcut legături cu propriile experiențe.

Așezați confortabil pe iarba verde, copiii au avut ocazia să experimenteze lectura într-un cadru diferit de cel al sălii de grupă. În timp ce ascultau povestea, au observat cu atenție natura din jur și au pornit într-o mică explorare a „vecinilor” noștri din grădină. Au identificat și au numit insectele întâlnite – furnici harnice, buburuze colorate, fluturi grațioși și alte vietăți mici care împart cu noi acest spațiu.

Activitatea a îmbinat armonios lectura cu observarea directă a mediului înconjurător, stimulând imaginația, vocabularul și spiritul de observație al copiilor. Soarele prietenos, adierea vântului și umbra generoasă a copacului au creat o atmosferă relaxantă și plăcută, în care fiecare copil s-a simțit parte din poveste și din natură.