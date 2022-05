Etapă perfectă pentru pilotul sătmărean Darren Betea. Acesta a reușit în week end pe circuitul de la Prejmer să câștige etapa a 2-a a Romanian Karting Masters.

Pilotul Darren Betea ( 8 ani ) are licenta FRK la clasa Pufo și a participat la categoria Micro Rok , o categorie cu 17 piloti la start.

Concursul a avut antrenamente oficiale, o manșă calificativă si alte trei manșe de concurs. In fiecare manșă se pot obține un maxim de 25 puncte. O manșă de concurs are șapte tururi iar i startul este unul lansat. Viteza maxima este de 75 km/h si datorita aderentei foarte bune, forța in viraje atinge valoarea de 1,4 g.

Darren Betea a fost din nou cel mai rapid in antrenamentele oficiale. La fel a fost cel mai rapid in calificări si astfel a pornit din pole position in Mansa 1 de concurs de sambata pe care a castigat-o detasat cu un avans considerabil fata urmăritorilor…

Duminica in Mansa 2 de concurs, dupa start a ajuns pe pozitia a doua, dar a reusit sa-si recupereze pozitia pana in turul 3 si apoi nu a mai cedat prima poziție până la final.

Manșa a 3-a de concurs a fost una fără istoric…Darren a confiscat prima poziție și a condus cursa cap-coadă… .

Darren Betea termină a doua etapă a Romanian Karting Masters pe locul 1 cu maxim de puncte acumulate, cu 3 victorii din tot atâtea posibile. În urma acestui week end de poveste, Darren Betea urcă pe primul loc in clasamentul general cu un avans de 17 puncte.

Darren s-a ales și cu premiul acordat de organizatori , de o mie de lei. Pilotul sătmărean a luat si un premiu special de la un sponsor al etapei, Cupra Porsche Bucuresti Nord, o cască in miniatura.

Etapa a 3-a va avea loc pe Circuitul Speed Park Bacău în primul week end din iunie.