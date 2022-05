Şcoala de fotbal Primavera Satu Mare sărbătoreşte 10 ani de la înfiinţare.

Povestea acestui club de fotbal din Satu Mare a început în primele zile ale lunii aprilie 2012, ”pe o vreme de primăvară, care trezește natura la viața, iar pomii înfloresc atât de frumos, un buchet de copii s-au strâns in curtea terenului sintetic Primavera, pentru a porni la drum un proiect care in scurt timp a devenit o stare de spirit. Da, pentru ca Școala de fotbal Primavera reprezintă o stare de spirit, creată de toți cei care asigurăm ambientul si mediul propice bunei desfășurări a activității fotbalistice la clubul nostru. In toți acești ani, noi, cei care răspundem de destinele acestui club, împreună cu ceilalți reprezentanți ai familiei (copii, părinți, bunici, sponsori, susținători etc.), am reușit sa realizăm lucruri mărețe, de la dezvoltarea bazei materiale si atragerea unui număr impresionant de copii si pană la participări la turnee zonale. Suntem convinși ca nu ne vom opri aici si clubul nostru se va dezvolta an de an, iar împreuna vom face ca acest club sa devină unul cât mai înfloritor!” după cum transmit fondatorii CS Primavera.



Clubul a fost fondat de Lucian Ploeșteanu- președinte și Fabian Florin în calitate de vicepreședinte și antrenor coordonator .

Antrenori: Marius Toma-U15, Cristian Snelenperger-U13, U11, Eric Screpler-U10, Teodor Emil Pușcaș-U9, U7, Gavrus Florin-U8, Stelian Șipoș-U6 , Cherecheș Raul -antrenor cu portarii iar Vasile Estinca administrator baza Păulești.

”În cei 10 ani am fost campioni județeni la toate categoriile de vârstă și am transferat peste 20 jucători spre academiile din România sau Ungaria. Formarea și educarea tinerilor jucători este însă obiectivul principal.” Ne-a declarat Florin Fabian , antrenorul coordonator de la CS Primavera Satu Mare.

De altfel , Florin Fabian va fi invitatul emisiunii Actualitatea sătmăreană de joi, 12 mai 2022 de la ora 20 de la Nord Vest TV.

Primavera a ținut să sărbătorească cei 10 ani de la înființare alături de prieteni și de cluburi de fotbal din Ardeal cu care gruparea sătmăreană are o colaborare bună.

TURNEELE ANIVERSARE “PRIMAVERA LA 10 ANI”, au debutat la sfârșitul săptămânii trecute cu turneul rezervat grupei 2010-2011. Meciurile s-au jucat după sistemul fiecare cu fiecare au avut loc la baza Primavera-Păulești . Au participat CFR Cluj, CAO Oradea, Transilvania Bistrița, Viitorul Oradea și Viitorul Carei. De remarcat că nu s-a perceput taxă de participarea și toți copiii prezenți la acest eveniment au primit diplome aniversare pentru participarea la evenimentul clubului.

Pe 14 mai e programat turneul rezervat copiilor născuți în 2013.

Conducerea clubului Primavera dorește sa transmită tuturor celor care fac parte din aceasta minunata familie, sănătate, putere de munca si mult succes!

SPORT PENTRU SANATATE, MUNCA PENTRU PERFORMANȚA! este sloganul cu care Primavera a pornit la drum…

“LA MULŢI ANI, FAMILIA PRIMAVERA!”