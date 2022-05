Weekendul 13-15 mai a fost un excelent prilej pentru copiii din LPS-urile si CSS-urile din țară cu secție de șah sa se revadă , sa – si impărtășească recentele experiențe, dar și să iși dovedească ultimele abilități dobândite in “sportul mintii”.

Orașul Târgu Mureș a fost locul unde sportivi localnici, dar si legitimați in Satu Mare, Cluj, Timișoara, București si Odorheiu Secuiesc au reînnodat frumoasa tradiție a Campionatului National Școlar. Competiția se desfasoară individual, separat fete si băieți, având doar cate o grupa de vârsta pana in 18 ani.

Delegația LPS Satu Mare condusa de profesorul Alexandru Stanciu a fost cea mai tanara, :

– Amalia Zamfirache ( 10 ani )

– Johanna Zvenyak ( 11 ani )

– Stefania Salajan ( aproape 15 ani )

– Vladimir Sofronie ( 9 ani )

– Alex Maier ( 10 ani )

– Mihai Anghelus ( 14 ani )

După rezultatele excelente obținute de șahiștii din cadrul LPS Satu Mare la Campionatul National de Copii , Juniori si Tineret ( 10 medalii, 7 sportivi selecționați in loturile naționale ), cei de la LPS au dorit sa le ofere si unor copii mai mici șansa sa întâlnească adversari mai experimentați.

”Deși era greu sa avem asteptări prea optimiste la început ținând cont de diferența de vârsta, din grup s-a evidențiat Amalia Zamfirache . La capatul unui concurs extraordinar, in care a invins sportive de 15-16 ani cu medalii nationale in palmares, a reusit sa obtina locul 3, la jumatate de punct de prima treapta a podiumului. Chiar daca acum o luna ea a castigat 2 medalii la Campionatul National fete 10 ani ( rapid si blitz ), acest rezultat este cel mai pretios din cariera ei tinand cont de dificultatea partidelor.” ne a transmis antrenorul Cătălin Ardelean.

O fetita inteligenta, plina de bun-simt, nelipsita de la antrenamente, care indrageste sahul si e dispusa sa munceasca si singura. Cu astfel de ingrediente viitorul sportiv suna bine pentru ea.

Aflata in clasa a VIII-a si cu examenul de Evaluare Nationala “batand la usa”, Stefi a avut un concurs mai putin reusit, clasandu-se pe locul VI. Trecerea acestui important hop si, speram, mai mult studiu individual o vor readuce pe podiumul national asa cum ne-a obisnuit de atatia ani fara incetare. La Campionatul National de Sah Clasic, competitia suprema juvenila, ea a fost medaliata din 2017 incepand fara vreo exceptie, o performanta cu adevarat impresionanta.

Vladimir Sofronie s-a clasat pe locul VI , desi are doar 9 ani. Cu toate acestea, rezultatul putea fi unul superior. După o serie foarte bună de concursuri, cu joc de calitate si creștere importanta la Elo, a intrat intr-o “pasă proastă” cam de o luna . In ciuda acestui fapt, tinand cont de rezultatele anterioare, pasiunea lui pentru sah, calitatile deosebite, parintii sahisti de performanta si capabili sa se sacrifice oricand pentru a-i oferi conditii cat mai bune , suntem convinsi ca e vorba doar de oboseala . Nu avem mari emotii in privinta faptului ca Vladimir ne va face din nou bucurosi de reusitele lui.

Partide destul de bune au reusit si Johanna ( locul 8 ), Alex ( locul 10 ) si Mihai ( locul 12 ) . Oricum o experienta care le va prinde bine in viitor.

Cu adevarat merita felicitati organizatorii acestui eveniment ( in principal directorul de turneu, domnul Baratosi Iosif ) . Desi cazarea era in internat, fiind vorba de o competitie scolara, conditiile au fost bune, iar sala de joc spatioasa si bine dotata, mancarea gustoasa, amplasamentul potrivit al Liceului Teoretic “Gheorghe Marinescu” , ospitalitatea muresenilor i-au facut pe sahisti sa se simta foarte bine. Pasiunea cu care inspectorul de EFS a urmarit toate partidele in cele 2 zile arata sustinerea de care beneficiaza acest minunat sport in urbea de pe cursul superior al raului Mures.

Ca de obicei, o competitie arbitrata de profesorul Alin Toma s-a desfasurat in deplină înțelegere si spirit de fair-play.