Liga a 4-a elite. Victoria Carei bate la Olimpia și e la un pas de titlu!

Victoria Carei a învins sâmbătă la Satu Mare, 1-0 pe Olimpia și e mare favorită la câștigarea unui nou titlu de campioană în Liga a 4-a elite. Careienii au profitat de pasul greșit făcut de contracandidata Oașul Negrești, 2-2 la Vetiș și s-au distanțat la două puncte în fruntea clasamentului…Având și golaverajul superior în fața negreștenilor pentru cei de la Victoria e de ajuns și un egal în ultima etapă, la Orașu Nou.

Așa cum recunoaște și antrenorul Marius Botan, ”uneori scopul scuză mijloacele” și fără să impresioneze jucătorii săi au câștigat cele trei puncte în fața Olimpiei prin reușita lui Kinczel din minutul 67.

OLIMPIA: Alex Șugar – Claudiu Șoproni, Alin Lung, Varga Markusz, Alin Gombar, Akman Evran, Jakab Martin, Miszei Zoltan, Raul Raț, Raul Ștef, Srepler Erich (cpt.)

Rezerve: Vlăduț Duca – Gnandt Antonio, Denis Haidu, Darius Catricicău, Laurențiu Griga, Vasile Craitar, Alessandro Mitrea

VICTORIA : Gorbe Florin – Bîrle Teodor, Moș Flavian, Ritli Raul, Ghiarfaș Mihai, Tilinger Daniel (cpt), Silaghi Claudiu, Kinczel Ervin, Marinaş Adrian, Bakai Balazs, Feier Daniel

Rezerve: Mitracica Erik, Nyilvan Bogdan, Nyilvan Rareş, Mihale Claudiu, Zbona Raul, Horvath David, Benze Devon.

Mult mai interesant a fost duelul de la Vetiș. Tânara echipă antrenată de Cristi Popa a dat o replică foarte bună celor de la Oașul . S-a terminat 2-2 cu un eurogol marcat pentru gazde de Apai în ultimul minut.

Viitorul Vetiș așa cum s-a întâmplat și în duelul cu Victoria Carei a deschis scorul, 1-0 Matioc min 31. Apoi oaspeții au revenit și se părea că vor obține toate punctele…1-1 Homorozan și 1-2 Dunca…Finalul a fost unul încins Cu Lucian Pop de la Oașul eliminat după o altercație cu un spectator…Și apoi cu golul egalizator venit în ultimul minut după un eurogol reușit de fundașul dreapta APAI. Nici tehnicianul gazdelor n-a terminat meciul pe bancă…Cristi Popa a fost eliminat la 1-2 după o dispută verbală cu unul dintre jucătorii Oașului.

”Șansele noastre la titlu au scăzut după un meci ciudat. Trebuia să câștigăm lejer cu 3 sau 4 la 1 și până la urmă am fost egalați cu o super execuție.Uneori fotbalul e nedrept” spune Vasile Pop antrenorul Oașului.

De cealaltă parte Cristi Popa recunoaște că echipa lui a avut șansă sâmbătă ” Da am scos un rezultat bun după un meci în care am avut și noroc. Mă bucur pentru băieți și pentru munca pe care am făcut o. Am juicat de la egal la egal cu cele mai bune echipe din campionat și am demonstrat că noi repectăm competiția” ne-a declarat Cristi Popa.

VETIȘ- Oșan- Apai, Țoca, Matioc, Tamas, pop, Lazăr, Crainic, Mureșan, Suranyi. Rezerve: Palage, Micle, Stan, Tite, Horvath, Bodan, Duca.

OAȘUL: Gergely- L.Pop, Dunca, Lupu, Homorozan, Giurgiu,Berindea, Pomean, Gherghel, Iancă, Balha. Rezerve: R.Pop, Hora, Chiver, Lohan, Cîrja, Toma, M.Pop.

Într-o altă partidă jucată sâmbătă în play off, Unirea Tășnad- Talna Orașu Nou 3-3.