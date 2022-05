Turneu de șah de Zilele Orașului

- Advertisement -

Duminică 29 mai 2022 în organizarea C.S.M. SATU MAREva avea loc ediția 2022 a Cupei Satu Mare șa șah.



Structura competiției:

Turneul A- Open pentru copii legitimati Under 14 ani (nascuti dupa 01.01.2008)

Turneul B- Open pentru copii nelegitimati Under 14 ani (nascuti dupa 01.01.2008)

Turneul C- Open pentru copii nelegitimati/incepatori Under 14 ani (nascuti dupa 01.01.2008)

Sistemul de joc: Turneul se va desfasura pe durata a 5 -runde – sistem elvețian

partidei 2 x 10 minute+3secunde/JUCATOR

Nu se percepe taxe de participare!

Criteriile de departajare : Victoria directa/mica diagrama, buchholz -1, buchholz

Locul de desfăşurare: aer-liber Pasajul Corneliul Coposu

Durata competiției : 29 mai 2022 orele 10-12.30

Premii: Se vor acorda cadouri tuturor participantilor, cupe si medalii pe categorii de varsta in functie de numarul de participant la fiecare turneu si categorie de varsta.

Informatii si inscrieri: Ciprian-Sorin Muntean telefon: 0744-86-86-88; 0771-376-212; email: ciprimuntean@yahoo.com; termen limita de înscrieri: 28 mai 2022 ora 18

Locuri limitate: 60 de copii.