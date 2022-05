Victorie logică în fața celei mai slabe echipe din serie

- Advertisement -

CSM Satu Mare a avut parte de al treilea meci pe teren propriu în șapte zile . Trupa lui Csik s-a impus sâmbătă fără nicio emoție, scor 6-1 în fața ultimei clasate, Luceafărul Oradea și rămâne neînvinsă în play out ul seriei a 10-a.

Veteranul Călin Vădan a fost omul meciului. Fundașul născut în 1989 a reușit o triplă în minutele 10,32 și 87. Atacantul Cosmin Zamfir a punctat și el de două ori în prima repriză, minutele 25 și 30 pentru ca Gabi Cadar să și treacă și el numele pe lista marcatorilor…De partea cealaltă Darius Sfârlea a marcat , la 5-0 golul de onoare al bihorenilor.

Interesant e că în cele șapte meciuri jucate în play out, Luceafărul a marcat doar două goluri, ambele în poarta CSM ului sătmărean. În tur a fost 10-1 pentru trupa lui Csik.

Etapa următoare CSM Satu Mare va juca pe terenul deja retrogradatei Progresul Șomcuta.

În aceeași etapă, Spotrtul Șimleu, echipa antrenată de sătmăreanul Dacian Nastai a reușit să învingă pe SCM Zalău în derby-ul Sălajului.

Sportul Șimleu a câștigat ambele meciuri din sezonul regulat, dar în play-out a pierdut usturător la Zalău, scor 5 – 1 pt SCM.

Acum, la retur, elevii lui Dacian Nastai au fost doar cu gândul la revanșă. Chiar dacă Zalăul a început mai bine și chiar a deschis scorul prin Raul Stanciu, simleuanii au revenit.

Paul Oșan a restabilit egalitatea înainte de pauza, pentru ca în minutul 75, Adelin Neaga să marcheze golul victoriei.

Astfel, este a treia victorie a celor de la Sportul Șimleu în fața Zalăului în acest sezon. Este încă o dovadă că și la nivel de fotbal nu bugetele joacă pe teren …”Noi am compensat prin muncă și o bună organizare în teren. Îi felicit pe băieți și mă bucur că am reușit o nouă victorie importantă împreună!” a transmis Dacian Nastai.

De remarcat că în play off, sătmăreanul Alin Văsălie a marcat din nou pentru Minaur Baia Mare.