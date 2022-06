Antrenorul sătmărean Dacian Nastai a ajuns la un acord cu conducerea celor de la Sportul Șimleu și va continua pentru încă un an munca la gruparea de sub Măgura.

Locul 2 la final de play-out (locul 6 la general) l-a mulțumit şi pe antrenorul Dacian Nastai, și se pare că și pe oficialii echipei cu atât mai mult cu cât în iarnă, gruparea de sub Măgură a pierdut mulţi jucători importanţi. Chiar dacă la Şimleu au fost transferaţi fotbalişti fără experienţă şi care veneau după perioade de inactivitate, până la urmă, Sportul a avut un parcurs bun în sezonul de primăvară, încununat cu o victorie spectaculoasă sâmbătă, cu CSM Satu Mare



Cu bani puţini, dar cu o bună organizare, Sportul Şimleu a terminat campionatul pe locul 2 în play-out (locul 6 la general).

”M-am înțeles cu cei din conducere și în principiu voi continua încă un an la Sportul Șimleu. Nu am semnat contractul, încă dar din punctul meu de vedere nu cred că sunt probleme. Tot ce mi doresc e să ne propunem ceva mai mult decât salvarea de la retrogradare. Dacă se vor face serii de 12 echipe atunci mi-aș dori o calificare în play off ceea ce ar însemna automat o clasare în primele șase echipe.” Ne-a declarat Dacian nastai.

La finalul stagiunii, antrenorul Dacian Nastai a tras multe concluzii pozitive, iar clasarea din final îl mulţumeşte pe tehnicianul din Satu Mare. Cu atât mai mult cu cât în iarnă, gruparea de sub Măgură a pierdut jucători importanţi şi a transferat jucători fără prea mare experienţă, care veneau după perioade de inactivitate.

Până la urmă, în play-out, Sportul Şimleu a reuşit cinci victorii, două remize şi a pierdut doar trei jocuri. A terminat la egalitate de puncte cu CSM Satu Mare şi CFR Cluj II, însă a avut avantaj în faţa acestora, graţie punctajului mai bun pe care l-a avut la finalul sezonului regulat.

“Când am pierdut la Zalău cu 5 – 1, la primul antrenament le-am transmis băieţilor după ce am analizat jocul că obiectivul s-a schimbat.Le-am spus că obiectivul nostru nu mai este salvarea de la retrogradare ci primele 2 locuri. Unii s-au uitat ciudat la mine, dar uite că am progresat de la meci la meci, deşi în iarnă am început aproape de la zero. Per ansamblu sunt mulţumit. Pentru mine a fost un sezon interesant, cu multe lucruri grele cu care m-am întâlnit şi peste care împreună cu staff-ul, cu conducerea şi cu jucătorii am reuşit să trecem Relaţiile dintre jucători nu se formează de pe o zi pe alta, dar am făcut paşi înainte şi s-a văzut asta şi în ultimul meci. Consider că toţi jucătorii au progresat”, ne-a declarat Dacian Nastai, care consideră că în stagiunea următoare, echipa sa ar putea ataca locuri mult mai fruntaşe.

Legat de munca la LPS Satu Mare, Nastai speră să strângă o echipă bună la generația 2007 cu care să pornească de la toamnă împreună.

”Sunt copii cu potențial pe care încercăm să-i aducem din clasa a 9-a la liceul sportiv și să punem bazele unei noi generații bune. ” ne-a mai spus Nastai.