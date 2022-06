Eric Bicfalvi e dorit de CFR Cluj Napoca

- Advertisement -

CFR Cluj este campioană și în materie de transferuri, iar ardelenii au reușit să aducă nu mai puțin de șase fotbaliști până în momentul de față.

Formația din Gruia nu are de gând să se oprească aici, iar Dan Petrescu pregătește și alte lovituri în această vară. Una dintre ele este reprezentată de Eric Bicfalvi (34 de ani), care evoluează în acest moment pentru FC Ural, din Rusia.

Misiunea ardelenilor nu va fi însă ușoară, asta deoarece internaționalul român mai are contract cu actuala formație până în vara anului viitor. Întrebat de cei de la Digisport despre acest subiect, președintele Cristi Balaj a recunoscut însă că sunt șanse mici ca Bicfalvi să se alăture campioanei României în această vară.

“Am purtat câteva discuții acum trei săptămâni, nu a fost dezvoltat subiectul. Bicfalvi este sub contract în Rusia, există posibilitatea de a încheia unilateral contractul din prisma războiului.

Cunoscându-l pe Bicfalvi, o personalitate puternică, un om care are caracter este greu atâta timp cât anumiți oameni cu care ai colaborat nu au greșit vreodată față de tine… este greu să le întorci spatele. Nu ai cum să nu apreciezi, chiar dacă situația politică în aceste momente ne face să avem și o altă părere. E greu să mă pun în locul lui. Are un contract și foarte mare.

Și pentru clubul din Rusia ar fi benefic să-l aibă pe jucător, chiar și sub formă de împrumut, la CFR Cluj, pentru a juca în cupele europene. Nu am insistat foarte mult, rămâne de văzut ce se va întâmpla în cazul său”, a declarat Cristi Balaj, potrivit Pro Arena.

Eric Bicfalvi mai are contract cu FC Ural până în vara anului 2023

29 de meciuri, 10 goluri și două pase decisive reprezintă bilanțul lui Bicfalvi în acest sezon pentru Ural

Eric Bicfalvi are 9 meciuri în tricoul echipei naționale de seniori. Ultima convocare datează din martie 2021, în mandatul lui Mirel Rădoi, unde a jucat 14 minute în victoria cu Macedonia de Nord, scor 3-2.

Rușii exclud mutarea…

Vineri, Bicfalvi a fost la reunire, a trecut examenul medical și a făcut primul antrenament. „Nu căutăm un înlocuitor pentru Bicfalvi”, a declarat la Match TV fostul cunoscut internațional Igor Șalimov, tehnicianul lui Ural, sugerând că va juca și sezonul viitor în portocaliu.

„Bicfalvi nu e vârf, dar a înscris zece goluri, depășindu-și recordul personal la Ural. Are salariu bun, e lider în vestiar. Când nu joacă, echipa suferă. Iar el a spus în mod repetat că se simte minunat la Ekaterinburg”.