Remiză la Iclod și promovarea se decide la Carei

Victoria Carei a terminat la egalitate, scor 1-1, manșa tur a barajului de promovare de la Iclod cu campioana județului Cluj, Supporter (Victoria) Cluj Napoca.

Trupa lui Botan a ratat o lovitură de la 11 m la 0-0 prin Kinczel și a dominat clar repriza secundă lăsând impresia că pornește cu prima șansă în returul de sâmbătă de pe teren propriu.



Partida jucată pe superba bază sportivă de la Iclod, cu teren sintetic și o tribună cochetă a adus peste 400 de privitori la meci… Iar Victoria s-a simțit ca acasă dacă ținem cont că mai bine de jumătate dintre suporteri au venit în… alb și negru de la Carei… Iar în mijlocul galeriei, oaspeții l-au avut și pe cel mai bun arbitru din România, Kovacs Istvan.

Cât despre meci, gazdele au început avântat și au avut două oprtunități în primele cinci minute prin Joel Lamah şi Dîrjan. Apoi careienii au echilibrat și după un fault evident în careu la Feier aceștia au obținut un penalty în minutul 18. Doar că veteranul Ervin Kinczel a trimis pe lângă poartă ratând șansa deschiderii scorului.



În loc de 1-0 pentru Victoria Carei, peste două minute avea să fie 1-0 pentru cealaltă Victorie, dar din Cluj… Hordouan a trimis în vinclu o minge din interiorul careului, lateral dreapta şi clujenii au început să spere la promovare. Gazdele îşi puteau dubla avantajul, însă mingea trimisă de Lamah spre poarta goală a fost scoasă de Raul Ritli de pe linia porții.



Repriza secundă a aparținut în întregime oaspeților. La o fază în care portarul Varga a scos miraculos de două ori, Kinczel a reușit până la urmă să egaleze cu un șut putenic din marginea careului… Apoi Marinaș și Feier au ieșit la rampă, iar ultimul a ratat singur cu portarul cu 10 minute înaintea finalului…

S-a terminat 1-1, însă, cu impresia generală că Victoria Carei putea și merita mai mult de la acest meci…



Totul se va decide sâmbătă 25 iunie de la ora 17,30 la Carei iar suporterii Victoriei sunt așteptați în număr mare la stadion pentru a-și împinge spre liga a 3-a favoriții.

O mențiune specială și pentru brigada de arbitri, trioul Flueran Viorel (Craiova), Vişan Florian, Alexandru ( ambii Galaţi ) a condus excelent un meci nu tocmai simplu de… fluierat.

“Un meci greu, împotriva unei alte campioane. Nu avea cum să fie altfel! Un rezultat care ne dă speranţe pentru reuturul de la Carei. Băieţii au dat totul şi au demonstrat multă concentrare, determinare şi dorinţă de afirmare. Sunt mândru de băieţi. Îmi doresc ca să ne mobilizăm foarte bine pentru returul din 25 iunie şi băieţii să obţină victoria mult dorită pentru calificarea în Liga a III-a. Doresc să le mulţumesc tuturor celor care au venit azi la Iclod. Ne-am simţit ca acasă cu atâţia suporteri inimoşi de partea noastră”, a declarat antrenorul careienilorMarius Botan.



”O remiză în tur sigur că e un rezultat pozitiv dar trebuie să rămânem concentrați și să pregătim atent returul. Mai e o săptămână de muncă și apoi sper să sărbătorim promovarea împreună cu toți suporterii noștri. Sigur că există regretul că s-a ratat acel penalty la 0-0, poate altfel curgea jocul dar și așa e bine că am egalat și am demonstrat mai ales în partea a doua că suntem mai buni. Mulțumiri careienilor care ne-au însoțit și îi aștept să umple stadionul nostru la retur!”- director CSM Victoria Carei-Tabi Zsolt.

”Și terenul ne-a încurcat azi. E foarte greu să vii să joci pe sintetic după ce tot sezonul ai evoluat pe iarbă. S-a și văzut că ne-am adaptat mai greu dar apoi eu zic că repriza a doua ei n-au contat. Mi-aș dori să promovăm, eu am mai trăit acest sentiment și cu Olimpia acum câțiva ani după un baraj la Oradea. Am muncit bine tot anul și sper să ne bucurăm sâmbătă după meciul retur”-Adrian Marinaș.

Supporter Cluj: Varga- Frătean, Truşcă R., German, Valea- Hetea, Bucşă, Lamah, Rus L- Hordouan, Dîrjan

Rezerve: Ţicrea – Bucur, Mureşan, Colţea, Feher. Antrenor: Adrian Truşcă

Victoria Carei- Gorbe- Mihale, Ritli, Moş, Bîrle- Silaghi, Tilinger, Nyilvan B., Marinaş- Kinczel,

Feier

Rezerve: Mitracica – Ghiarfaş, Zbona, Nyilvan R, Bakai, Benze, Negrean, Horvath, Menesi. Antrenor: Marius Botan

Meciurile tur din barajul de promovare în Liga 3:

Regiunea 1, Nord-Est:

Viitorul Darabani (Botoșani) – Flacăra Erbiceni (Iași) 5-0

Juniorul Suceava (Suceava) – Speranţa Răuceşti (Neamț) 0-0

Sportul Oneşti (Bacău) – Rapid Brodoc (Vaslui) 3-3

Regiunea 2, Nord-Vest:

Rapid Jibou (Sălaj) – CSM Sighetu Marmaţiei (Maramureș) 0-3

Viitorul Borș (Bihor) – Silvicultorul Maieru (Bistrița Năsăud) – nu se dispută

Supporter 2.0 (Cluj) – Victoria Carei (Satu Mare) 1-1

Regiunea 3, Centru:

ACS Târgu Mureş (Mureș) – CS Gheorgheni (Harghita) 4-1

Olimpic Zărneşti (Brașov) – Inter Stars Sibiu (Sibiu) 1-1

CS Universitatea din Alba Iulia (Alba) – CSO Baraolt (Covasna) 11-2

Regiunea 4, Vest:

Phoenix Buziaş (Timiș) – CSO Turceni (Gorj) 2-0

ACB Ineu (Arad) – Recolta Dănceu (Mehedinți) 5-0

Retezatul Hațeg (Hunedoara) – Magica Balta Caransebeş (Caraș Severin) 4-1

Regiunea 5, Sud-Vest:

ACS Oltul Curtişoara (Olt) – Cozia Călimăneşti (Vâlcea) 3-1

Dunărea Turris (Teleorman) – Roberto Ziduri (Dâmbovița) 1-0

Dunărea Calafat (Dolj) – CS Rucăr (Argeș) 1-1

Regiunea 6, Sud:

CS Glina (Ilfov) – CS Amara (Ialomița) 3-2

CS Păuleşti (Prahova) – Victoria Adunaţii Copăceni (Giurgiu) 0-1

Venus Independenţa (Călărași) – CS Dinamo Bucureşti (București) 2-3

Regiunea 7, Sud-Est:

Voinţa Limpeziş (Buzău) – CSL Victoria Gugeşti (Vrancea) 5-2

Victoria Traian (Brăila) – Unirea Braniștea (Galați) 2-1

Viitorul Murighiol (Tulcea) – Gloria Băneasa (Constanța) – nu se dispută