Cei doi prieteni băimăreni, Eugen Negrea si Lucian Griga au izbutit si de aceasta data, prin implicarea si generozitatea lor, sa strângă mai multi oameni in jurul acestei frumoase pasiuni. Energia lor debordanta a reusit sa creeze o emulatie si o mare familie, putand fiind un model pentru alte centre din tara. Pur si simplu e o bucurie sa vezi ca sahul din judetul alaturat obtine performante sportive din ce in ce mai însemnate, dar mai ales ca modelează caractere.



Performerii clubului LPS Satu Mare au fost :

– Marian Muresan ( dubla – legitimare LPS + Tinerii Lei) care s-a clasat pe un excelent loc 2 pe general din 56 de competitori si un premiu de 1200 lei

– Ionut Iuga – locul 3 , neinvins , cu reusite sahiste din ce in ce mai mari

-Amalia Zamfirache – locul 1 la Elo sub 1200, locul 1 F10 ani

Evolutii medii au avut Alex Maier , Miruna Covaci si Florin Maier. Alex a avut partide lungi, muncite, ratand cel putin o oportunitate importanta care i-ar fi asigurat un loc mai bun. Chiar si asa a obtinuit locul 2 in clasamentul baietilor sub 10 ani. Oricum o crestere constanta in joc , chiar daca mai apar uneori scăpări tactice.

Miruna a implinit in timpul concursului 10 ani , prilej de a fi sărbătorită de catre ceilalți participanți. Ea a obtinut al 3-lea rezultat intre fetele sub 10 ani.

Florin Maier rămâne același om sufletist, prieten de nădejde si implicat atât in evoluția lui Alex, cat si a celorlalți copii de la LPS Satu Mare.

Un aspect inedit si onorant, premierea a fost realizata de catre domnul Horea Moculescu ( pianist, interpret vocal, compozitor, mediator și creator de programe TV din România) .