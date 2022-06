Sătmăreanul Mircea Donca e căpitanul Minaurului la promovarea în Liga 2!

- Advertisement -

Minaur Baia Mare a promovat în Liga 2, în timp ce gruparea CS Hunedoara va petrece și sezonul următor în Liga 3.

Formația lui Ciprian Danciu a câștigat partida de pe teren propriu cu scorul de 4-1 în barajul de promovare în Liga 2, după înfrângerea din tur, scor 1-2.

Minaur Baia Mare a avut de recuperat un gol în fața celor de la CS Hunedoara, după rezultatul de 1-2 din tur, dar elevii lui Ciprian Danciu au fost montați la maximum în retur.

Baia Mare a făcut un joc solid, iar în minutul 30 avea deja 2-0. Oaspeții au redus din diferență, însă gazdele au marcat pentru 3-1 chiar înainte de pauză.



Iar printre cei mai buni jucători de pe teren au fost sătmărenii Mircea Donca și Alin Văsălie plus marcatorul unei duble, Sergiu Ciocan, jucător lansat de Dacian Nastai la LPS Satu Mare după acel sezon de grație la U19.

Repriza a doua a partidei dintre cele două formații nu a fost una la fel de reușită ca prima. Ambele formații au jucat pe contre, iar în prelungirile partidei, Patrick Petre a obținut o lovitură de la 11 metri, transformată de Stanciu, care a închis tabela la 4-1.

În urma acestui rezultat, Minaur Baia Mare a promovat în Liga 2, alături de cei de la Oțelul, Progresul Spartac și Dumbrăvița.

Mircea Donca: ”A fost o zi de neuitat pentru noi…!”

Mircea Donca a fost cu siguranță unul dintre oamenii decisivi în promovarea Minaurului. Mijlocașul sătmărean, a avut două pase decisive în meciul de miercuri și a terminat meciul cu banderola de căpitan a Minauruliui pe braț…

”A fost o zi de neuitat pentru noi. Cred ca meritam pe deplin calificarea după cum s-au jucat cele două meciuri” ne-a declarat Mircea Donca după meciul de miercuri seara.Acesta a recunoscut că după înfrângerea echipei din tur de la Hunedoara echipa a fost ușor descumpănită dar că au reușit să strângă rândurile și cu ajutorul publicului au întors rezultatul.

”După meciul tur, am văzut cu toții ca nu sunt de neînvins, ne-am dăruit total si la final ne-a iesit. A fost un sentiment foarte frumos, atat la Hunedoara cat si la Baia Mare au fost atmosfere incredibile, chiar te simti fotbalist când joci cu atâta lume in spate. Publicul baimarean a fost al 12lea jucator, ne-au impins de la spate pe tot parcursul meciului si vreau sa le multumesc pentru atmosfera creata.” Ne-a mai spus mijlocașul lansat la Satu Mare. Legat de viitor, Mircea Donca spune că deocamdată se gândește doar la vacanță după cel mai lung sezon pe care l-a avut în carieră….

”Pentru mine urmează o bine meritata vacanta, a fost cel mai lung sezon de când joc eu la acest nivel, cu tot cu cupa am avut 35 de meciuri si acum vreau doar sa mă bucur de aceasta realizare. După , o sa analizez ofertele pe care le am deja si o sa decid ce este mai bine pentru mine” a mai spus Mircea Donca.

În aceeași zi cu Minaur a promovat și Progresul Spartac , fosta echipă a lui Mircea Donca….

” Ma bucur foarte mult pentru ei, in sfârșit s-a făcut dreptate si au promovat in liga 2, după mulți ani in care au fost cea mai buna echipa cu cel mai frumos fotbal de acolo” a transmis Mircea Donca.

Rezultate meciuri faza finală a barajului de promovare în Liga 2:

Dante Botoșani – SC Oțelul Galați 1-1 în tur / 0-3 în retur

CS Tunari – Progresul Spartac 0-4 în tur / 1-3 în retur

CSM Slatina – AFC Odorheiu Secuiesc 0-0 în tur / 1-1 în retur (4-3 d.l.d.)

CSC Dumbrăviţa – CSM Reșița 0-0 în tur / 1-1 în retur (4-2 d.l.d.)

CS Hunedoara – Minaur Baia Mare 2-1 în tur / 1-4 în retur