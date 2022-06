“Sunt fericit că am reprezentat România la acest nivel”

- Advertisement -

Careianul Istvan Kovacs (37 de ani) a vorbit în premieră la finalul celui mai bun sezon al carierei, stagiune încheiată cu delegarea la finala Conference League, câștigată de AS Roma împotriva lui Feyenoord, scor 1-0, pe 25 mai.



Într-un interviu pentru FRF TV, la Cluj, Kovacs a abordat și episodul pozelor cu suporterii de la Mioveni, la meciul gazdelor cu Botoșani, 0-2.

„A fost un moment la Mioveni în care un copil mi-a cerut o poză. Pe lângă el au mai venit încă 30. Sper ca pe viitor să fie un exemplu, dar să știe că meseria asta e una frumoasă. Mă simt mândru că am putut să le fac o zi fericită”, a declarat arbitrul din Carei.

Kovacs s-a referit în respectivul interviu și la momentele de apogeu ale sezonului său, când a condus semifinala de Ligă dintre Manchester City și Real Madrid (4-3), apoi finala Conference, Roma – Feyenoord:

„Sunt fericit, mândru că am putut să reprezint România la acest nivel. M-am pregătit normal, ca pentru orice alt meci, nu am vrut să schimb nimic din pregătirea mea. Nu am niciun ritual. Țin telefonul deschis, dar mă uit la mesaje doar după terminarea partidei. Nu citesc presa, mă focusez doar pe ce am de făcut. După semifinala din Liga Campionilor am primit mai multă atenție din partea presei internaționale. Multe persoane au spus că mă urmăresc mai atent”. A mai declarat Kovacs la FRFTV.