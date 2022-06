Victoria Carei a remizat , 1-1 la Iclod în manșa tur a barajului de promovare în Liga a 3-a și pornește acum cu prima șansă în fața celor de la Supporter Cluj.

Partida retur ce se va juca sâmbătă de la ora 17,30 a stârnit un interes imens în rândul iubitorilor de fotbal din zona Careiului iar oficialii clubului se așteaptă chiar la un stadion arhiplin.

S-au luat și măsuri de ordine și se face un apel la o susținere civilizată a echipei și la fair play din partea careienilor.

De remarcat că se împlinesc în această vară 15 ani de la ultimul meci al celor de la Victoria Carei în Liga a 3-a.

Victoria carei a retrogradat în sezonul 2006-2007 dintr-o serie în care ultimele loculri au fost ocupate de Olimpia Satu Mare ( 42p), Victoria carei ( 33p), Fink Fenster Petrești ( 14p) și Florența Odoreu ( 13p).

Interesant e că în acel sezon în seria a 6-a a Ligiia 3-a din județul Satu Mare doar Someșul ( locul 3) a avut o evoluție …salvatoare.

Victoria Carei a mai fost și-n 2010 la baraj însă atunci au cedat oarecum neașteptat în fața campioanei Maramureșului , Sportul Mocira, scor 0-4.

Actualul director al celor de la CSM Victoria carei, Tabi Zsolt a jucat în acel meci și nu are amintiri tocmai plăcute. ” Dezamăgirea a fost mare mai ales că porneam favoriți și ne-am dorit promovarea. Ne-a bătut Mocira cu veteranul Attila Piroska . Culmea e că ei nici n au mai ajuns în liga a 3-a” își amintește Tabi Zsolt care e convins că sâmbătă nu va mai trăi încă o dezamăgire.

”Anul trecut am avut ghinion că am dat în primul tur al barajului peste Real Bradu, cel mai dificil adversar. Dacă nu era pandemia poate acum eram deja în liga a 3-a dar asta a fost situația. Am încredere în băieți și acum în calitate de conducător parcă am și mai mari emoții față de perioada în care doar am jucat…” a mai spus Tabi Zsolt.

Fără acces auto pe Strada Stadionului

Așa cum am mai amintit și îăn ediția de miercuri a GNV, sâmbătă, 25 iunie 2022, cu ocazia meciului de baraj pentru promovarea în Liga a III-a dintre Victoria Carei şi Supporter 2.0 Cluj Napoca, accesul auto pe strada Stadionului dinspre strada Tireamului din Carei va fi restricţionat.

Va fi permis doar accesul auto al celor care domiciliază pe strada respectivă, a organizatorilor, autovehiculelor arbitrilor, oservatorilor, oficialilor, preşedinţilor AJF Satu Mare, respectiv Cluj, a autocarului echipei oaspete, oficialilor echipei oaspete. De asemenea, va fi asigurat accesul ambulanţei din incinta stadionului până la ieşirea pe strada Tireamului în cazul situaţiilor de urgenţă.

Escorta suporterilor careieni va fi asigurată de forţele de ordine. Suporterii sunt rugaţi să se organizeze pe platoul din faţa Monumentului Ostaşului Român, de unde, la ora 16.40, se vor deplasa în mod organizat până la stadion. Astfel, suporterii echipei gazdă vor putea intra în condiţii civilizate în incinta bazei sportive Victoria, după verificarea de către jandarmi a faptului că nu deţin obiecte periculoase.

Organizatorii estimează că la meciul de baraj dintre echipele Victoria Carei şi Supporter 2.0 Cluj Napoca vor participa în jur de 1.500 de suporteri.

Partida va începe la ora 17.30.