Performanță deosebită reușită de Viitorul Vetiș! Echipa antrenată de Cristi Popa a câștigat finala Campionatului Național de juniori A1 și a devenit astfel campioana României la acest nivel.

Este meritul tuturor celor implicați de la antrenori, jucători conducători, părinți și nu în ultimul rând primăria Vetiș și AJF Satu Mare.

Proiectul ”Lupilor tineri” așa cum își spun juniorii de la Vetiș a pornit sănătos, fără prea multă zarvă doar cu multă muncă și ambiție. Echipa a crescut de la meci la meci, a avut evoluții apreciate și la nivel de seniori unde în liga a 4-a elite a făcut meciuri foarte bune cu Victoria Carei și Oașul Negrești Oaș, campioana și respectiv vicecampioana județului. Iar la nivel de juniori, Viitorul Vetiș nu a avut rivali. Nici în Liga a 4-a elite și apoi nici măcar în primul tur când a zdrobit echipa din Aleșd. La turneul semifinal elevii lui Cristi Popa au avut emoții doar cu Sticla Turda, scor 0-0, apoi au urmat meciuri câștigate la pas și o calificare la turneul final fără gol primit.

La începutul acestei săptămâni a urmat turneul final de la Buzău.

Semifinala cu gazdele a fost plină de suspans, 2-2 și victorie la loviturile de departajare!

În ultimul act însă n-a mai fost rost de emoții… Viitorul și-a dominat net adversarul din Alexandria și a punctat prin Raul Matioc (min. 18) și Denis Lazăr care a reuşit o nouă “dublă”, după cea cu Buzău (min. 74 şi 87). Alexandria a marcat golul de onoare pe final, prin Dragoş Oprea (min. 90+3). Iar Denis Lazăr, a fost declarat jucătorul turneului.

Lotul Viitorului Vetiş: Rareş Oşan, Şerban Palage – Raul Matioc, Luca Crainic, Raul Apai, Paul Micle, Ionuţ Tite, Denis Lazăr, Nandor Pop, Maris Duca, Rareş Mureşan (cpt.), Horvat Kevin, Patric Tamas, Daniele Bodan, Darius Ştef, Flaviu Bob, Alexandru Orbulescu, Schvaczkopf Armin.

“Am întâlnit o echipă foarte bună, bine organizată, dar am fost clar superiori. La începutul sezonului am avut obiectivul de a câştiga campionatul cu echipa de seniori. Dar le-am luat pas cu pas şi nu am crezut că vom ajunge chiar atât de departe cu echipa de juniori. Am luat toate etapele, repet, pas cu pas şi iată că ne-a fost răsplătită munca de ani de zile. Cred că este un rezultat istoric pentru judeţul Satu Mare, ne bucurăm că am putut realiza aşa ceva. Sunt extrem de mulţumit de băieţi şi ţin să-i felicit pe această cale pentru efortul depus de-a lungul sezonului. Urmează o binemeritată vacanţă”, a declarat antrenorul Cristian Popa cel care miercuri seara e invitatul emisiunii Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV.

”Îi felicit pe acești copii și pe antrenor și toți cei care se ocupă de echipă. E un lucru mare pentru noi ca AJF să avem campioana României și să fim cei mai buni la nivel de juniori A1”, spune președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi.

Prezent la meci, la Buzău viceprimarul comunei Vetiș , Daniel Codrea ne-a declarat că e bucuros că o echipă dintr-o comună mică din Satu Mare a reușit să câștige titlul național.

”Suntem mândri de acești băieți și de toți cei care-i pregătesc și îi sprijină. Viitorul Vetiș e campioana României și asta va rămâne cu siguranță în istoria comunei”, spune viceprimarul Daniel Codrea.

Echipa din Vetiș este formată din jucători născuţi în anii 2004 şi 2005. Sunt din Satu Mare, Vetiş, Negreşti-Oaş şi aceștia sunt antrenaţi de Cristian Popa de la 13 ani.

Să sperăm că măcar această generație nu se va pierde și că acești tineri vor avea șansa să joace pentru echipe din județul Satu Mare la nivel de liga a3-a deocamdată…

FELICITĂRI VIITORUL VETIȘ!

FELICITĂRI CRISTI POPA!