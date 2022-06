Visul frumos continuă pentru juniorii celor de la Viitorul Vetiș. Calificați fără probleme la turneul final, elevii lui Cristi Popa au reușit luni la prânz să treacă și de faza semifinalelor… E drept că nu fără emoții…

Viitorul Vetiș a învins echipa gazdă, cea din Buzău, după un meci de infarct. Viitorul Vetiș a deschis scorul prin Denis Lazăr apoi elevii lui Cristi Popa s-au jucat cu ocaziile. Și, în loc de 2 sau 3-0, în partea a doua gazdele au revenit și au marcat de două ori. Pe final, același Lazăr a adus egalarea și a trimis meciul la loviturile de departajare.

Micle și Mureșan au marcat apoi Tamaș a ratat , Lazăr a înscris, cei din Buzău au ratat de două ori și Matioc a marcat decisiv pentru calificare.

Vetiș: Osan-Apai, Muresan (cpt), Micle, Crainic, Pop Nandor, Matioc Duca, Horvat, Tamas, Lazar .

Palage, Bodan, Tite, Bob, Ștef, Orbulescu , Svarckzopf .

”A fost un meci greu, de mare luptă. Am marcat primii și păcat că am ratat nepermis de mult la 1-0. Apoi meciul s-a întors, și, la 1-2, am revenit și am dus meciul în decisiv. Îi felicit pe băieți pentru tăria de caracter arătată azi și la 1-2 și apoi la loviturile de departajare. Meritam această calificare. Suntem mândri că am ajuns în finala Campionatului Național și că reprezentăm cu cinste județul Satu Mare! Îmi doresc să aducem titlul la Vetiș!”- Cristi Popa, antrenor Viitorul Vetiș.

Viitorul Vetiș va juca marți de la ora 12 finala cu Alexandria.