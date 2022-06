Performanță deosebită reușită de campioana județului Satu Mare la juniori A1 ( U19). Viitorul Vetiș a dominat clar turneul semifinal de la Alba Iulia și s-a calificat între cele mai bune patru echipe din țară la acest nivel.

Trupa antrenată de Cristi Popa a trecut în primul tur , fără emoții de Crișul Aleșd. Apoi a reușit săptămâna trecută un parcurs excelent la Alba Iulia cu 10 puncte acumulate în patru jocuri și cu un golaveraj de invidiat…19-0!



”A fost un turneu semifinal perfect pentru noi. Am dominat copios toți adversarii, cred ca cele 10 puncte obținute si golaverajul de 19-0 spun tot. Am intrat in careul de ași al competiției organizata de FRF, si mergem la turneul final optimiști că putem realiza o performanta unica pentru județul nostru. Sunt niște copii minunați, ascultători si disciplinați, si le mulțumesc pentru efortul depus (am jucat 4 jocuri in 4 zile) . Mulțumesc domnului președinte Horvat Rolland si familiei sale pentru sprijinul necondiționat , lui Cosmin Anton și lui Dani Pașca , precum si părinților, domnului președinte AJF Ștefan Szilagyi , primăriei comunei Vetis , si tuturor celor care au fost alături de noi.” A transmis antrenorul Cristi Popa imediat după victoria 8-0 obținută duminică seara în fața celor de la Șoimii Lipova.

Legat de turneul final, acesta va avea loc pe 27-28 iunie, iar locația e Buzău, anunță cei de la FRF. S-au calificat Alexandria, Piteşti şi Buzău.



În privința viitorului acestor copii, Cristi Popa recunoaște că deja se interesează mai multe echipe de liga a 3-a sau a 2-a de ei dar deocamdată altele sunt prioritățile clubului.

”Se interesează foarte multe echipe de copii, dar momentan avem alte priorități. Să jucăm acest turneu final și să rămânem concentrați deoarece noi credem în șansa noastră. Apoi avem timp să vorbim despre viitor!„ mai spune Cristi Popa.

Viitorul: Oșan – Matioc, Crainic, Apai, Micle, Tamaș, Duca, R. Mureșan, Horvat, N. Pop, D. Lazăr; Rezerve: Palage, Tite, Bodan, Ștef, Bob, Orbulescu, Schvarczkopf. Antrenor Cristian Popa.

Competiția s-a desfășurat timp de cinci zile la Alba Iulia, pe Stadionul “Cetate”, cu excepția jocurilor de sâmbătă, mutate la Galtiu, din princina barajului pentru promovarea în eșalonul terț.

Rezultate:

Sticla Turda -Șoimii Lipova 4-0, Unirea Alba Iulia- Bradul Vișeu 3-0Bradu Vișeu 6p

Viitorul Vetiș- Sticla Turda 0-0 , Unirea Alba Iulia- Șoimii Lipova 0-1

Bradul Vișeu – Șoimii Lipova 2-1; Unirea Alba Iulia- Viitorul Vetiș 0-5

Viitorul Vetiș – Bradul Vișeu 6-0 Sticla Arieșul Turda – UNIREA Alba Iulia 2-1

Bradul Vișeu – Sticla Turda 3-1 Șoimii Lipova – Viitorul Vetiș 0-8

Clasament

1.VIITORUL VETIȘ 10 p

2. Sticla Turda 7p

3.Bradu Vișeu 6p

4.Unirea Alba Iulia 3p

5.Șoimii Lipova 3p.