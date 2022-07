Echipa nationala a Romaniei, cu LPS-istul Teo Anghelescu printre titulari, medaliata cu bronz la Campionatul European sub 12 ani.

Orasul elen Salonic a gazduit in perioada 12-18 iulie competitia juvenila pe echipe a “batranului continent”. Campionatul European de Juniori se desfasoara sub forma a 4 sectiuni:

a) Fete 12 ani (2 titulare + 1 rezerva )

b) Baieti 12 ani (4 titulari + 1 rezerva )

c) Fete 18 ani (titulare + 1 rezerva )

d) Baieti 18 ani (4 titulari + 1 rezerva )

Vicecampionul Romaniei sub 12 ani, Teo Anghelescu, si-a vazut rasplatite eforturile si a format echipa nationala alaturi de Andrei Negrean (Clubul Central de Sah Bucuresti ), Henry Tudor (Fianchetto Constanta), Randi Gales si Dragos Leu (CSM Galati )

“Dirijorul” acestei frumoase echipe a fost marele maestru Andrei Murariu.

Baietii au debutat cu o victorie la limita impotriva Croatiei (Teo aducand punctul decisiv), apoi au continuat cu un nou succes in fata Greciei .

Runda a 3-a a reprezentat un test foarte complex in compania polonezilor. Meciul s-a incheiat nedecis, ulterior lesii devenind “regii Europei sahiste” in grupa de 12 ani.

Ziua urmatoare a insemnat o noua reusita sahista , acum in fata Israelului. Galateanul Randi Gales , cel mai productiv tricolor la aceasta competitie ne-a facut sa zambim din nou.

Runda a 5-a a consemnat din pacate si prima infrangere ( din fericire si ultima ) in fata nationalei Semilunei. In cele din urma turcii vor obtine medalia de argint.

Calmul selectionerului Andrei Murariu a contribuit la revenirea rapida a acestor copii. Astfel ei au trecut cu bine peste esecul din ziua precedenta si au reluat sirul izbanzilor. Partenerii de meci au fost ucrainenii din Lviv.

Ultima runda ne aducea in fata selectionata Angliei. Miza insemnata i-a afectat probabil pe pusti, primii 3 jucatori, Andrei, Henry si Teo gasindu-se intr-o severa criza de timp. Din pacate Teo rateaza cateva bune oportunitati si e nevoit sa se recunoasca invins. Randi isi confirma inca o data forma deosebita si echilibreaza meciul. Henry se salveaza dintr-o situatie complicata , iar Andrei securizeaza prin remiza obtinuta medalia de bronz.

Punctajele individuale au fost:

Masa 1: Andrei Negrean : 3,5/7

Masa 2: Tudor Henry : 2,5 / 6

Masa 3: Teo Anghelescu: 4/6

Masa 4: Randi Gales : 6,5 / 7 ( extraordinar rezultat )

Rezerva: Dragos Leu: 1,5/2

Podiumul a fost alcaluit din: 1 Polonia 2 Turcia 3 Romania. Lupta a fost stransa, sperand pana in ultima clipa la o medalie si Anglia respectiv Germania.

Un rezultat extraordinar a fost realizat de fetele de 18 ani care au castigat medaliile de aur. Cele 3 care au facut sa rasune imnul nostru national sunt : Miruna Lehaci, Alessia Ciolacu si Ema Obada ( selectioner Ciprian Nanu ).

Pentru LPS Satu Mare acest rezultat inseamna o noua bucurie internationala dupa:

a) Radu Doros – locul 4 Campionatul European B14 ani, 2009, Italia

b) Medalie de argint Campionatul European Echipe sub 18 ani, Cehia : Radu Doros jucator, Catalin Ardelean selectioner, 2010

c) Medalie de bronz Campionatul European Echipe sub 18 ani, Iasi : Alexandru Stanciu, Robert Hajbok si Radu Doros jucatori, Catalin Ardelean selectioner, 2011

d) Radu Doros – locul 5 la Campionatul Mondial B16 ani, Brazilia , 2011

e) Radu Doros- locul 1 Campionatul European Dezlegari, Muntenegru, B 18 , 2013

f) Larisa Covrig – locul 6 Campionatul Mondial Scolar F 13 ani , Iasi, 2017

g) Briana Balan – locul 1 Campionatul European Dezlegari , Oradea, F 18 ani, 2018

h) Stefan Paunescu – locul 6 Campionatul European Scolar, Mamaia, B 9 ani, 2019