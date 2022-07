CSM Satu Mare și-a început de luni, 11 iulie 2022, pregătirile pentru noul sezon de Liga a 3-a.

Cu un staff tehnic întărit prin aducerea lui Florin Fabian în poziția de director tehnic și cu un lot întărit în această vară echipa sătmăreană își propune clar un obiectiv îndrăzneț, intrarea în play-off-ul seriei a 10-a.

La primul antrenament ce a avut loc dimineața la ora 10, la stadionul Olimpia-Daniel Prodan, sub comanda antrenorilor Tibi Csik și Paul Levente s-au prezentat 22 de jucători. Iar ca noutăți am aminti revenirea acasă a lui Adrian Ciul, ultima dată la Viitorul Pandurii Târgu Jiu în Liga a 2-a .

Un alt sătmărean, Alex Negrea, ce și-a făcut junioratul la Augsburg în Germania și a evoluat în România la Chindia Târgoviște, Șimleu și Hermannstadt a semnat cu CSM Satu Mare.

Iar Adrian Micaș, mijlocașul crescut de Dacian Nastai la LPS Satu Mare și care e sub contract cu U Cluj Napoca a venit sub formă de împrumut la gruparea noastră.

E așteptat și senegalezul Mansour, acesta va ajunge abia vineri la Satu Mare.

De asemenea, în lot au apărut și foarte mulți tineri jucători, rămâne însă de văzut câți vor și rămâne în lotul cu care CSM-ul va ataca Liga a 3-a.

În privința programului, echipa se va pregăti la Satu Mare în această săptămână pentru ca vineri și sâmbătă CSM -ul să participe la un patrulater la Cigand-Ungaria.

Din 25 iulie e programat un cantonament la Miercurea Ciuc. Pe 23 iulie e programat un amical cu FC Bihor, iar în cantonamentul de la Miercurea Ciuc se va juca cu Sepsi II Sfântu Gheorghe și Odorheiu Secuiesc.

Pe 17 august e programat meciul din turul 1 al Cupei României iar pe 27 august prima etapă a Ligii a 3-a.

Din staff-ul tehnic va face parte și Janos Olah, preparator fizic.

Directorul tehnic Florin Fabian spune că în zilele următoare ar mai putea să apară unele noutăți în lot atât la capitolul veniri cât și la… despărțiri!

Portari: Rareș Oșan, Iulian Anca-Trip.

Jucători de câmp: Răzvan Prodan, Adrian Bura, Péter Fischer, Gabriel Cădar, Alex Bonea, Baior Danis, Florin Mureșan, Ciprian Brata, István Svarczkopf, Zsiga Ervin, Kevin Barth, Raul Ziman, Lucien Contra, Antal Barna, Cătălin Vaida, Sütő Zalán , Alex Negrea, Adrian Micaș, Bogdan Jeler, Marco Bota.

Absenți motivat : Mansour Gueye, Călin Vădan, Adrian Ciul, Denis Lazăr, Tamás Patrik, Rareș Mureșan, Marius Duca.