Performanță. Mani Gyenes, participarea cu numărul 19 în Red Bull Romaniacs

În 26 iulie a început cea de-a 19-a ediție a Red Bull Romaniacs, cea mai dură competiție moto hard enduro. Riderul sătmărean de la Autonet Motorcycle Team, Emanuel ‘Mani’ Gyenes se poate mândri cu performanța că e singurul participant care a fost prezent la toate edițiile acestui prestigios concurs.

Red Bull Romaniacs a pornit la drum în 2004 și se desfășoară în zonele sălbatice din jurul Sibiului. Competitorii vor străbate 600 de kilometri în cinci zile de competiție acerbă, desfășurată în peisajele incredibile din sudul Carpaților Meridionali, și al cărei slogan este “In Madness We Trust” (Credem în Nebunie).

Mani Gyenes este înscris în clasa Silver și e pe opt după prima etapă.

Emanuel Gyenes #103 Silver:

”Aceasta va fi a 19-a participare pentru mine la RedBull Romaniacs, mă bucur ca am ajuns la acest număr impresionant si sper sa termin cursa si anul acesta cu bine ca si in toti ceilalti ani. Desigur as vrea sa obțin o clasare cat mai buna la clasa Silver, ma simt in forma, dar nu pot sa zic ca m-am antrenat mult anul acesta pentru Hard Enduro. Vreau sa fiu acolo si sa ma simt bine asta ii cel mai important pentru mine. Vreau sa mulțumesc sponsorilor care sunt alături de mine”.

Etapa mondială este organizată de clubul Hai la Mișcare Sibiu și are cinci clase de concurs: Gold, Silver, Bronze, Iron și Atom. La această ediție avem un record de piloți români care vor lua startul la Red Bull Romaniacs: 20 de sportivi la toate cele cinci clase.

Red Bull Romaniacs este cea de-a cincea etapă din acest sezon al Campionatului Mondial de Hard Enduro și este cursa cu cele mai multe națiuni prezente la start, peste 50. Vin în România practicanți de enduro nu doar din Europa, dar și din țări precum Canada, SUA, Africa de Sud, Noua Zeelandă, Fiji, Guatemala, Mexic, Japonia, Coreea de Sud sau Indonezia. Raliul a cărui poveste a început în 2004 a devenit renumit în întreaga lume nu doar pentru dificultatea traseului, ci și pentru rezistența și tenacitatea de care ai nevoie ca să ajungi să treci pe sub arcul de sosire de la finalul celor cinci zile de cursă. În fiecare an echipa propune noi surprize, iar de această dată este vorba de o noapte petrecută în stațiunea Rânca, mai precis între a doua și a treia zi de off-road. Datorită acestei incursiuni în județul Vâlcea, se va rula și la peste 2.000 de metri altitudine.

Concurenții clasei Gold (cea mai dificilă), ajung pe trasee noi, iar acest lucru ar putea fi un avantaj atât pentru Manuel Lettnebichler (Germania, KTM), care poate câștiga al patrulea titlu în România, cât și pentru legenda Graham Jarvis (Marea Britanie, Husqvarna), cel care anul trecut a fost nevoit să se retragă în urma unei accidentări suferite în a doua zi de off-road.

Imaginile live din traseu vor fi transmise pe internet și comentate de către experți în hard enduro ca Paul Bolton, Darryl Curtis, Craig Stone și Martin Freinademetz. Finișul de pe 30 iulie va fi transmis live pe site-ul competiției și pe canalele de social media.