Performanță. Trei sătmăreni medaliați la Campionatul Național pe echipe pentru copii, juniori și tineret

Stațiunea vâlceana Băile Olănești a găzduit o noua competiție șahista juvenila, de aceasta data Campionatul National pe Echipe pentru Copii, Juniori si Tineret. Astfel in perioada 2-9 iulie tineri din toate colturile tarii, iubitori ai “sportului mintii” s-au înfruntat pentru medaliile puse in joc la categoriile 8,10,12,14,16,18,20 de ani.

Chiar daca nici un club sătmărean nu a participat la modul direct (costurile destul de ridicate fiind unul dintre impedimente ), totuși am avut sportivi din urbea noastră care si-au dovedit măiestria.

Faptul ca LPS Satu Mare obține an de an numeroase medalii la campionatele naționale, participările cu succes la Campionatele Europene/Mondiale au făcut ca munca depusa aici sa fie apreciata la nivel național si multe asociații din tara sa-si dorească duble-legitimări sau împrumuturile unor șahiști antrenați aici.

Alexandru Maier , sătmărean pregătit in cadrul LPS Satu Mare a fost împrumutat timp de o luna la CS Oxygen București. Astfel el a putut participa alături de echipa din capitala la grupa băieților sub 10 ani. Evoluția celor 3 puști a fost una entuziasmanta, reușind sa-si adjudece tripla de aur: șah clasic, șah rapid, blitz. Contribuția lui Alex a fost una însemnată in punctajul echipei (6/7 la clasic, 5,5/7 la sah rapid, 5/7 la blitz ), confirmând progresul sau constant.

Ștefania Sălăjan, trecuta cu bine de emotiile Evaluarii Nationale , a reprezentat Dinamo București, club cu care are dubla-legitimare. Practic e singura competitie unde imbraca tricoul alb-rosu, in rest jucand pentru LPS Satu Mare. Desi are doar 15 ani, ea a participat la grupa sub 20 de ani. Cu toate acestea, rezultatele au fost imbucuratoare, bilantul fiind aproape perfect: 2 medalii de aur si una de argint.

Radu David este al treilea copil pregatit in cadrul LPS Satu Mare si care a urcat pe podium, in cazul lui alaturi de coechipierii de la CS Universitar București, club cu care are dubla-legitimare. Ca si in cazul Stefaniei, la toate celelalte concursuri reprezinta cu cinste clubul satmarean. Ducu cum e cunoscut in lumea sahului a fost performerul competitiei masculine in grupa de 14 ani la sahul clasic, unde a reusit o performanta rarisima, sa castige toate cele 7 meciuri. Astfel el va ajunge la un coeficient Elo de apreciat pentru un pusti de doar 14 ani: 2136.

Se cuvin mulțumiri celor 3 cluburi, Oxygen, Dinamo si Universitar pentru oportunitatea oferita acestor minunați copii.

Dincolo de aceste medalii obtinute la competitia suprema de juniori pe echipe, pentru sahul de la LPS satu Mare emotiile continua.

Sportivul Teodor Anghelescu, vicecampion national, a fost selectionat sub tricolor la Campionatul European pe Echipe sub 12 ani. Formatia Romaniei e una valoroasa, fiind cotata cu sansa a 2-a la start conform coeficientilor internationali , dupa Polonia, dar in fata unor nationale cu traditie precum : Germania, Israel, Ucraina, Polonia, Croatia, Turcia etc .

Competitia se va desfasura la Salonic in perioada 12-18 iulie.