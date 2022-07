Gheparzii, proiectul coordonat de către Marcel Țenter – unul dintre cei mai reputați antrenori de baschet din România – au organizat un prim camp de vară la Satu Mare. Acesta s-a desfășurat în perioada 26 iunie – 2 iulie anul curent.

Similar celorlalte campuri organizate de Gheparzii, partiicpanții au beneficiat de antrenamente de baschet, conduse de Marcel Țenter, respectiv de antrenamente pentru pregătire fizică, conduse de către Nenad Djurovic. Campul a însumat 20 ore de antrenament, iar la exercițiile de aruncări s-au utilizat aparate Dr. Dish.

Invitat special al campului a fost Porter Troupe. Baschetbalistul american de la CSM Târgu Jiu domiciliază actualmente în Satu Mare, alături de jucătoarea Adina Pop. Cei doi au devenit părinți chiar în timpul campului Gheparzii desfășurat la Satu Mare.

La campul de la Satu Mare au participat copii din Satu Mare,Carei Oradea, Baia Mare, Cluj-Napoca, Tîrgu Mureș, Deva și București. Similar celorlalte astfel de acțiuni, la camp au participat aproximativ 20 de copii.

”Vreau să le mulțumesc din suflet copiilor pentru modul în care s-au pregătit în ciuda caniculei în această săptămână. De asemenea mulțumiri părinților pentru susținerea totală și nu în ultimul rând mulțumiri conducerii LPS Satu Mare pentru ajutorul necondiționat pe care l-au acordat acestui camp. Ne-am simțit minunat la SATU MARE și promit că vom face o tradiție din acest camp an de an la SATU MARE” ne-a spus Marcel Țenter.

Pe lângă cei 22 de copii prezenți în camp, la sală au venit să se pregătească și doi dintre jucătorii de Liga Națională pe care i-a dat LPS Satu Mare, Rareș Ardelean și Luca Năstruț…Cei doi au evoluat sezonul trecut la CSU Sibiu.

În prezent peste 200 de copii se pregătesc în regim permanent sub îndrumarea programelor Gheparzii. Aceștia se pregătesc la echipele de club la care sunt legitimați și efectuează 1-2 antrenamente săptămânale sub îndrumarea specialiștilor de la Gheparzii. O parte a copiilor se pregătesc în sistem intensiv în Tîrgu Mureș, sub comanda lui Marcel Țenter și a colaboratorilor acestuia.

Satu Mare este localitatea de baștină a lui Țenter. De altfel, este locul în care acesta a deprins tainele jocului de baschet sub bagheta profesorului Ioan Feflea. Ulterior, Țenter a ajuns în Cluj-Napoca, după care și-a continuat cariera de jucător în Ungaria și Germania. El a revenit în țară, unde și-a construit o importantă carieră de antrenor, fiind campion cu U Cluj Napoca și apoi tehnicianul Naționalei României la EUROBASKET 2017.