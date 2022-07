România va avea prima pistă olimpică de canotaj pe Lacul Pantelimon

- Advertisement -

Sâmbătă, 23 iulie 2022, pe faleza Lacului Pantelimon s-a desfășurat evenimentul „Canotajul pentru toți”. Federația Română de Canotaj și Primăria Orașului Pantelimon și-au anunțat oficial demararea parteneriatului ce va avea ca scop activitățile de canotaj pe Lacul Pantelimon.

În cadrul evenimentului, toți doritorii au putut încerca sporturi nautice precum stand-up-paddle, zorb, schif, kaiac și au participat astfel la tombole cu premii.

Pe faleza Lacului Pantelimon a avut loc conferința de presă la care au participat doamna Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj, domnul Marian Ivan, primarul orașului Pantelimon și sportivii din Lotul Olimpic de Canotaj al României.

„Este o zi foarte importantă pentru noi toți deoarece demarăm acest parteneriat al Federației Române de Canotaj cu Primăria Orașului Pantelimon. Un parteneriat al cărui scop este derularea activităților de canotaj pe Lacul Pantelimon. Mă bucur foarte mult că am găsit deschidere și oameni cu viziune aici, la Primăria Pantelimon, și că pe un lac unde nu există ambarcațiuni, canotajul se poate desfășura fără probleme. Mai mult, este un lac foarte mare care permite, în timp, implementarea primei piste olimpice de canotaj din România. Vă spun că acesta este unul dintre obiectivele mele majore încă de pe vremea în care activam ca sportivă. Și nu este doar visul meu, ci al multor generații de canotori olimpici. Țara noastră trebuie să aibă o pistă olimpică unde să poată fi organizate Cupe Mondiale, Campionate Europene și, de ce nu, chiar Campionate Mondiale. Avem o țară minunată cu care trebuie să ne mândrim și care permite organizarea unor astfel de competiții importante.

Cu suportul Ministerului Sportului, sunt convinsă că vom reuși să demonstrăm, în timp, că România este o forță! Nu doar atunci când vine vorba despre numeroasele medalii din palmaresul sportivilor din țara noastră, ci și în ceea ce privește posibilitatea organizării aici, pe plaiuri mioritice, a unor competiții internaționale. Este nevoie de multă muncă, de organizarea unor baze de pregătire, construirea unor tribune și multe altele, dar astăzi am făcut un prim pas important în acest sens și, având oamenii potriviți alături, sunt convinsă că acest vis al meu va deveni realitate!

Mulțumesc Primăriei Pantelimon, Marian Baban – Kayak Champions și tuturor partenerilor Federației Române de Canotaj, precum și întregului staff implicat în organizarea acestui eveniment. Mulțumiri speciale îi adresez de asemenea domnului Primar Marian Ivan pentru implicare și deschidere”, a declarat Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

„Purtăm deja de mai multă vreme discuții cu Federația Română de Canotaj în scopul demarării acestui parteneriat și iată că acum a venit momentul ca el să se concretizeze. Ne bucură foarte mult faptul că putem contribui activ la performanțele acestor sportivi și sperăm că, pe viitor, și orașul Pantelimon va da României campioni la canotaj, așa cum a dat sportivi valoroși Loturilor Naționale de Rugby, Lupte, Tenis de masa, Karate și multe altele! În acest sens, am înființat deja o secție de canotaj la A.C.S.O. Viitorul Pantelimon. Sunt convins astfel că parteneriatul va fi unul benefic pentru ambele părți și că vom realiza lucruri mărețe împreună”, a declarat Marian Ivan, Primarul Orașului Pantelimon.

„Este un pas mare pentru canotajul românesc și sunt convinsă că încet-încet lucrurile vor lua amploare. Să fii sportiv de performanță e mare lucru. Nu e ușor, dar fiecare câștig, fiecare eșec și fiecare experiență pe care o trăim ne formează ca oameni și ne ridică la cel mai înalt nivel nu doar pe podiumurile competiționale, ci și în viața de zi cu zi. Ne dorim să îndemnăm copiii și tinerii să vină către canotaj. Cu această nouă secție este cu atât mai ușor. Ne dorim foarte mult această pistă olimpică pentru că niciodată nu am concurat acasă și cred că cel mai frumos sentiment e acela de a aduce aurul chiar la tine acasă, în România”, au declarat și campioanele Olimpice Simona Radiș și Ancuța Bodnar.

După conferința de presă, toți cei prezenți au asistat la o demonstrație de canotaj făcută de sportivii din Lotul Olimpic de Canotaj al României pe Lacul Pantelimon.