Vacanța s-a terminat pentru Olimpia!

Săptămâna trecută lotul Olimpiei s-a reunit la stadionul Someșul sub comanda antrenorului Lulu Dragomir.

Printre jucătorii nou veniți la echipă se numără Flaviu Ionescu, Elisama Padilla, Jonathan Bicknell și Patryk Siwiec, ultimii trei aflându-se în probe la echipa noastra în urma colaborării perfectate cu centrul fotbalistic de dezvoltare SoccerViza. De asemenea, Pop Laurențiu, jucător al Olimpiei U19 se află în vizorul echipei mari pentru urmatorul sezon.

Lotul Olimpiei pentru începutul perioadei de pregătire:

Portari: Vlăduț Duca, Siwiec Patryk

Fundași: Palinceac Florin, Robert Chifor, Alin Lung, Markus Varga, Alin Gombar, Ionescu Flaviu

Mijlocași: Ștef Raul, Haidu Denis, Jakab Martin, Soproni Claudiu, Raț Raul, Pop Laurențiu, Bicknell Jonathan

Atacanți: Srepler Erich, Padilla Elisama

Staff-ul tehnic: Ion Dragomir – antrenor principal, Csaba Fedak – antrenor secund, Ovidiu Suciu – antrenor portari

Pentru perioada de pregătire din această vară #BăiețiiDePeSomeș au stabilite până acum urmatoarele meciuri de pregătire:

23 Iulie – vs Olimpia U19

28 Iulie – vs Viitorul Vetiș

5 August – vs Unirea Tășnad

20 August – vs Oșorhei (BH)

*pot apărea modificări pe parcurs*