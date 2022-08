Blăjean Cristian

Pe site-ul AJF Satu Mare a fost publicat programul şi datele de disputare ale meciurilor din nou sezon de “Elite”.

În şedinţa Adunării Generale s-a votat varianta cu două serii, astfel că prima etapă de elită se joacă în weekendul 3/4 septembrie.

În 2022 se dispută turul şi patru etape din retur, urmând ca toate cele trei eşaloane judeţene să se încheie în weekendul 12/13 noiembrie.

Vineri dimineaţă postăm şi ţintarul celor două serii de Liga a IV-a.

::: Seria A :::

ACS Oaşul 1969

AFCS Talna Oraşu Nou

ACSC Recolta Dorolţ

AS Sportul Botiz

ACS Turul Micula

AFC Ştiinţa Beltiug

AFC Unirea Păuleşti

ACS Voinţa Turţ

Etapa 1 – 3/4 septembrie

ACS Oaşul 1969 – ACS Voinţa Turţ

AFCS Talna Oraşu Nou – AFC Unirea Păuleşti

ACSC Recolta Dorolţ – AFC Ştiinţa Beltiug

AS Sportul Botiz – ACS Turul Micula

Etapa a 2-a – 10/11 septembrie

ACS Voinţa Turţ – ACS Turul Micula

AFC Ştiinţa Beltiug – AS Sportul Botiz

AFC Unirea Păuleşti – ACSC Recolta Dorolţ

ACS Oaşul 1969 – AFCS Talna Oraşu Nou

Etapa a 3-a – 17/18 septembrie

AFCS Talna Oraşu Nou – ACS Voinţa Turţ

ACSC Recolta Dorolţ – ACS Oaşul 1969

AS Sportul Botiz – AFC Unirea Păuleşti

ACS Turul Micula – AFC Ştiinţa Beltiug

Etapa a 4-a – 24/25 septembrie

ACS Voinţa Turţ – AFC Ştiinţa Beltiug

AFC Unirea Păuleşti – ACS Turul Micula

ACS Oaşul 1969 – AS Sportul Botiz

AFCS Talna Oraşu Nou – ACSC Recolta Dorolţ

Etapa a 5-a – 1/2 octombrie

ACSC Recolta Dorolţ – ACS Voinţa Turţ

AS Sportul Botiz – AFCS Talna Oraşu Nou

ACS Turul Micula – ACS Oaşul 1969

AFC Ştiinţa Beltiug – AFC Unirea Păuleşti

Etapa a 6-a – 8/9 octombrie

ACS Voinţa Turţ – AFC Unirea Păuleşti

ACS Oaşul 1969 – AFC Ştiinţa Beltiug

AFCS Talna Oraşu Nou – ACS Turul Micula

ACSC Recolta Dorolţ – AS Sportul Botiz

Etapa a 7-a – 15/16 octombrie

AS Sportul Botiz – ACS Voinţa Turţ

ACS Turul Micula – ACSC Recolta Dorolţ

AFC Ştiinţa Beltiug – AFCS Talna Oraşu Nou

AFC Unirea Păuleşti – ACS Oaşul 1969

Retur

Etapa a 8-a – 22/23 octombrie

ACS Voinţa Turţ – ACS Oaşul 1969

AFC Unirea Păuleşti – AFCS Talna Oraşu Nou

AFC Ştiinţa Beltiug – ACSC Recolta Dorolţ

ACS Turul Micula – AS Sportul Botiz

Etapa a 9-a – 29/30 octombrie

ACS Turul Micula – ACS Voinţa Turţ

AS Sportul Botiz – AFC Ştiinţa Beltiug

ACSC Recolta Dorolţ – AFC Unirea Păuleşti

AFCS Talna Oraşu Nou – ACS Oaşul 1969

Etapa a 10-a – 5/6 noiembrie

ACS Voinţa Turţ – AFCS Talna Oraşu Nou

ACS Oaşul 1969 – ACSC Recolta Dorolţ

AFC Unirea Păuleşti – AS Sportul Botiz

AFC Ştiinţa Beltiug – ACS Turul Micula

Etapa a 11-a – 12/13 noiembrie

AFC Ştiinţa Beltiug – ACS Voinţa Turţ

ACS Turul Micula – AFC Unirea Păuleşti

AS Sportul Botiz – ACS Oaşul 1969

ACSC Recolta Dorolţ – AFCS Talna Oraşu Nou

::: Seria B :::

CSSC Olimpia MCMXXI

AFC Unirea Tăşnad

AFC AS Căpleni

ACS Viitorul Vetiş

AS Stăruinţa Berveni

AS Fortuna Căpleni

AS Luceafărul Decebal

ASFC Schwaben Kalmandi Cămin

Etapa 1 – 3/4 septembrie

CSSC Olimpia MCMXXI – ASFC Schwaben Kalmandi Cămin

AFC Unirea Tăşnad – AS Luceafărul Decebal

AFC AS Căpleni – AS Fortuna Căpleni

ACS Viitorul Vetiş – AS Stăruinţa Berveni

Etapa a 2-a – 10/11 septembrie

ASFC Schwaben Kalmandi Cămin – AS Stăruinţa Berveni

AS Fortuna Căpleni – ACS Viitorul Vetiş

AS Luceafărul Decebal – AFC AS Căpleni

CSSC Olimpia MCMXXI – AFC Unirea Tăşnad

Etapa a 3-a – 17/18 septembrie

AFC Unirea Tăşnad – ASFC Schwaben Kalmandi Cămin

AFC AS Căpleni – CSSC Olimpia MCMXXI

ACS Viitorul Vetiş – AS Luceafărul Decebal

AS Stăruinţa Berveni – AS Fortuna Căpleni

Etapa a 4-a – 24/25 septembrie

ASFC Schwaben Că. – AS Fortuna Căpleni

AS Luceafărul Decebal – AS Stăruinţa Berveni

CSSC Olimpia MCMXXI – ACS Viitorul Vetiş

AFC Unirea Tăşnad – AFC AS Căpleni

Etapa a 5-a – 1/2 octombrie

ASFC Schwaben Kalmandi Cămin – AFC AS Căpleni

ACS Viitorul Vetiş – AFC Unirea Tăşnad

AS Stăruinţa Berveni – CSSC Olimpia MCMXXI

AS Fortuna Căpleni – AS Luceafărul Decebal

Etapa a 6-a – 8/9 octombrie

ASFC Schwaben Kalmandi Cămin – AS Luceafărul Decebal

CSSC Olimpia MCMXXI – AS Fortuna Căpleni

AFC Unirea Tăşnad – AS Stăruinţa Berveni

AFC AS Căpleni – ACS Viitorul Vetiş

Etapa a 7-a – 15/16 octombrie

ACS Viitorul Vetiş – ASFC Schwaben Kalmandi Cămin

AS Stăruinţa Berveni – AFC AS Căpleni

AS Fortuna Căpleni – AFC Unirea Tăşnad

AS Luceafărul Decebal – CSSC Olimpia MCMXXI

Retur

Etapa a 8-a – 22/23 octombrie

ASFC Schwaben Kalmandi Cămin – CSSC Olimpia MCMXXI

AS Luceafărul Decebal – AFC Unirea Tăşnad

AS Fortuna Căpleni – AFC AS Căpleni

AS Stăruinţa Berveni – ACS Viitorul Vetiş

Etapa a 9-a – 29/30 octombrie

AS Stăruinţa Berveni – ASFC Schwaben Kalmandi Cămin

ACS Viitorul Vetiş – AS Fortuna Căpleni

AFC AS Căpleni – AS Luceafărul Decebal

AFC Unirea Tăşnad – CSSC Olimpia MCMXXI

Etapa a 10-a – 5/6 noiembrie

ASFC Schwaben Kalmandi Cămin – AFC Unirea Tăşnad

CSSC Olimpia MCMXXI – AFC AS Căpleni

AS Luceafărul Decebal – ACS Viitorul Vetiş

AS Fortuna Căpleni – AS Stăruinţa Berveni

Etapa a 11-a – 12/13 noiembrie

AS Fortuna Căpleni – ASFC Schwaben Kalmandi Cămin

AS Stăruinţa Berveni – AS Luceafărul Decebal

ACS Viitorul Vetiş – CSSC Olimpia MCMXXI

AFC AS Căpleni – AFC Unirea Tăşnad