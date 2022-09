Eveniment. Floretiste din 12 țări vin la cea de a 12-a ediție a Memorialului ”Ecaterina Stahl”!

- Advertisement -

Festivalul de floretă aduce în acest weekend la Satu Mare 61 de sportive din 12 țări. Totul a început ieri cu Cupa României iar apoi sâmbătă și duminică, pentru a doua oară în acest an, vom avea etapa din Circuitul European.

De remarcat că în acest an am mai avut și în februarie o ediție a acestei competiții doar că la cererea Federației Internaționale de Scrimă a fost modificată data etapei iar de acum vom avea concursul sătmărean în septembrie.

Vom avea a 12- a ediție a Cupei Satu Mare – Memorialul Ecaterina Stahl la cadete, o etapă tradițională deja din circuitul european.

Întrecerea feminină de la Cupa Satu Mare, de sâmbătă, 17 septembrie 2022, este etapă în Circuitul European de cadete.

La start sunt înscrise deocamdată 61 de sportive.Acestea vin la Satu Mare din 12 țări, Cehia, Grecia, Ungaria, Letonia, Republica Moldova, Olanda, România, Serbia, Slovacia, Suedia, Turcia și Ucraina.

Cea mai numeroasă delegație e cea a țării noastre cu 22 floretiste la start.

De la CS Satu Mare le avem pe Maria Chiorean și Sara Serghe. De menționat că în februarie am avut un record de sportive înscrise , 102 la acest turneu. Din partea Federației Române de Scrimă, la Satu Mare este prezent antrenorul federal Petre Ducu.

Floreta de la CS Satu Mare e antrenată de Eva Lengyel, File Attila, Dan Șuta și Izsaki Arnold.

Începând din 2015, la inițiativa organizatorilor – Primăria Municipiului Satu Mare, Consiliul Local Satu Mare, CS Satu Mare, DJTS Satu Mare și Federația Română de Scrimă – , Cupa Satu Mare la feminin se numește și Memorial „Ecaterina Stahl”.

Astfel, în week-end vom avea etapa de Circuit European la cadete, atât la individual cât și pe echipe.

Sâmbătă, competiția va debuta la ora 9 iar în grupe se va trage atât în sala Csipler, cât și în sala de sport de la Colegiul Ioan Slavici. Finala ar trebui să înceapă la ora 19.

De remarcat că cea mai bine clasată floretistă din Satu Mare la Cupa Satu Mare, de sâmbătă, va primi trofeul „Ecaterina Stahl”.

Despre Ecaterina Stahl-doamna scrimei sătmărene!

Ecaterina Stahl (devenita Iencsic dupa casatorie) a inceput scrima la varsta de 14 ani, la arma floreta, primul sau antrenor fiind celebrul Alexandru Csipler.

In 1960 a fost legitimata la Clubul Sportiv UNIO Satu Mare, dupa patru ani obtinand, impreuna cu echipa CS UNIO, primul titlu national la floreta pentru Satu Mare. Din 1964 si pana in 1980 a evoluat la Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, unde i-a avut ca antrenori pe Andrei Valce si Zilaghi Iosif, dupa care s-a reintors la Clubul Sportiv Satu Mare.

A castigat 13 titluri de campioana nationala cu echipa Steaua, doua titluri nationale la individual si a castigat de sase ori Cupa Romaniei.

In 1965, la Campionatele Mondiale de tineret de la Rotterdam, a cucerit titlul, in acelasi an, la CM de seniori de la Paris, obtinand medalia de argint la floreta echipe.

Tot la CM, in 1966, a obtinut bronzul la individual, pe treapta a treia a podiumului urcand cu echipa in 1967, 1973 si 1977.

In 1975, la Budapesta, a cucerit titlul mondial la floreta individual, si bronzul cu echipa. In 1970, la echipe, a cucerit medalia de argint.

A participat la cinci editii ale Jocurile Olimpice, in 1964, la Tokyo, in 1968, la Mexico City, unde a urcat pe treapta a treia a podiumului cu echipa nationala a Romaniei, in 1972, la Munchen, unde de asemenea a cucerit medalia de bronz la echipe, in 1976, la Montreal si in 1980, la Moscova, unde s-a clasat pe locul 4 la individual.

Dupa retragerea din activitatea competitionala, in 1984, a devenit antrenoare si a lucrat timp de 18 ani la Clubul Sportiv Satu Mare unde a pregatit peste 100 de sportivi care au ajuns pe plansele marilor competitii de scrima. Printre acestia s-a numarat si fiica sa Cristina Stahl.

A primit titlurile de Maestru al Sportului si Maestru Emerit al Sportului, iar in 2000 i-a fost conferita Crucea nationala „Serviciul credincios” clasa a III-a.

A decedat in noiembrie 2009.

In septembrie 2019, a fost inclusa in FIE Hall of Fame.