Liga a 3-a : Sportul Șimleu- CSM Satu Mare 0-2 ( 0-1). Trupa lui Csik e noul lider al seriei a 10-a!

Scopul scuză mijloacele… cam așa ar suna cronica scurtă a meciului de sâmbătă de la Șimleu .CSM Satu Mare s-a impus cu 2-0 sub Măgura pe un teren greu în fața unei echipe incomode ce în ultimii doi ani a cedat acasă doar o singură dată.

Antal Barna a deschis rapid scorul după un contraatac în minutul 4. Iar meciul a început practic cu CSM ul în avantaj…Din păcate însă în minutul 10 s-a accidentat noua achiziție, Rad Adrian. Jucătorului adus chiar în ultima zi de transferuri de la Minerul Ocna Dej i-a ” sărit” genunchiu și a fost înlocuit cu Bajor…”Sperăm că e doar o întindere a ligamentului. Luni facem RMN” spun cei din staff ul medical.

La adăpostul avantajului luat din minutul 4 CSM ul a jucat economicos. A dominat jocul și nu i-a lăsat adversarului niciun culoar spre poarta lui Anca în prima parte. Repriza a doua i-a adus în prim plan pe jucătorii gazdă. Sportul și a creat două ocazii clare și a cerut , nejustificat, un penalty. În plină dominare a sălăjenilor, cuplul crescut de Primavera, Bajor-Suveg a contribuit decisiv la golul de 2-0 din prelungiri. Suveg a marcat din pasa lui Bajor și a liniștit spiritele.

0–1: după o pasă în adâncime Antal a rămas singur cu portarul, și din partea stângă, de la 10 metrii a marcat în colțul lung a porții.

0–2: după un contraatac rapid Denis Baior a pasat spre Süveg, care din dreapta, din apropiere a șutat cu pământul în colțul lung, pe sub portarul Tudor Mare.

CSM Satu Mare a mai avut ocazii bune prin Baior și Kevin Barth, în prima repriză, respectiv prin Antal și Cătălin Vaida, în repriza a doua.

Portarul Iulian Anca-Trip a avut două intervenții salvatoare în repriza a doua la șuturile lui Alin Cătuna și Victor Dulap.

Noua achiziție a echipei CSM Satu Mare, Adrian Rad a suferit o accidentare gravă în primele minute al meciului, antrenorul Tibi Csik fiind nevoit să îl schimbe, locul lui fiind luat de către Baior.

CSM Satu Mare profită de pașii greșiți făcuți de Gloria Bistrița ( 0-1 cu penalty ratat la Cluj) și FC Bihor ( 1-3 la Ocna Dej) și urcă pentru prima oară de la prezența în liga a 3-a pe prima poziție a clasamentului!

Miercuri CSM Satu Mare va juca în turul 3 al Cupei Românei împotriva echipei Minaur Baia Mare (Liga 2-a), iar sâmbăta viitoare va disputa meciul etapei a 4-a, contra echipei CFR Cluj II. Ambele meciuri vor avea loc la Satu Mare, pe terenul Olimpia-Daniel Prodan.

Ce a spus Tiberiu Csik, după meciul câștigat la Șimleul Silvaniei.

„Doresc să-i felicit pe băieți. Am jucat în condiții foarte grele: în condiții meteo nefavorbile, pe un teren greu. Am jucat sub presiune rezultatului, dar prin munca depusă în acest meci cred că am meritat victoria.Urmează două sarcini grele , miercuri jucăm derbiul regional cu Minaur Baia Mare apoi sâmbăta viitoare ne așteaptă meciul cu CFR II. Ne așteaptă o săptămână grea, o tratăm cu seriozitate, și ne dorim rezultate pozitive.”

LIGA A 3-A, SERIA 10, ETAPA A 3-A

CS Sportul 2007 Șimleul Silvaniei – CSM Satu Mare 0–2 (0–1)

Marcatori: Barna Antal 4., Süveg Nándor 90+2.

Sportul Șimleu: Mare-Telcean, Dulap, Szeciu, Forna-Pașcu, Lujerdean, Zete, Seran, Catuna-Olaru. Rezerve: Cosma, Pop C., Pop R., Paul P., Marina, Lukacs, Marina D., Babiciu, Opriș. Antrenor Dănuț Șomcherechi.

CSM: Iulian Anca-Trip – Adrian Ciul, Călin Vădan, Răzvan Prodan, Ciprian Brata ( min 65 Negrea), Adrin Rad min 10 Bajor), Adrian Micaș, Barth Kevin, Hernando Orte Ridrigo ( min 73 Vaida), Süveg Nándor, Barna Antal ( min 73 Bura).

Rezerve: Eduard Berbeacă – Sütő Zalán, Mihăiță Mureșan, Adrian Bura, Zsiga Ervin, Baior Denis, Cătălin Vaida, Raul Ziman, Alex Negrea. Antrenor Tibi Csik

SERIA 10, etapa 3

Lotus Băile Felix – CSM Sighetu Marmaţiei 2-1

Claudiu Codoban (72), Răzvan Creț (87) / Cătălin Tutuța (4 – penalty)

Victoria Carei – SCM Zalău 0-1

Mihai Doroftei (82)

Minerul Ocna Dej – FC Bihor Oradea 3-1

George Gligor (51), Ionuț Rus (61), Raul Vitan (90+3) / Sergiu Jurj (41)

Sportul Şimleu Silvaniei – CSM Satu Mare 0-2

Barna Antal (4), Nandor Suveg (90+2)

CFR Cluj 2 – Gloria Bistriţa Năsăud 1-0

(70 – penalty)

Clasament

1.CSM Satu Mare 3 3 0 0 8-2 9

2.Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud 3 2 0 1 6-1 6

3.SCM Zalău 3 2 0 1 5-1 6

4.FC Bihor Oradea 3 2 0 1 7-6 6

5. Lotus Băile Felix 3 2 0 1 6-5 6

6.CFR 1907 Cluj SA 2 3 1 2 0 2-1 5

7. Minerul 1947 Ocna Dej 3 1 0 2 4-5 3

8.CSM Sighetu Marmaţiei 3 0 1 2 2-7 1

9. Sportul 2007 Şimleu S 3 0 1 2 0-7 1

10.CSM Victoria Carei 3 0 0 3 1-6 0