Caravana Micii Bucle porneşte anul acesta de la Satu Mare şi va trece, înainte de a ajunge în ultima etapă la Bucureşti, prin Bistriţa, Târgu Mureş, Făgăraş şi Curtea de Argeş, traversând printre altele Ţara Lăpuşului (Maramureş), Colinele Transilvaniei şi Transfăgărăşanul, una dintre cele mai spectaculoase şosele din ţară.

La Satu Mare va avea loc prezentarea echipelor (5 septembrie), iar a doua zi are loc startul în prologul Turului României 2022, cu un contratimp individual de 2 km prin centrul oraşului. Lista înscrierilor este încă deschisă şi numărul echipelor participante poate depăşi 22, numărul celor care au confirmat deja prezenţa.

Programul etapelor din Turul României:

Etapa 1 (7 septembrie) Satu Mare – Bistriţa;

Etapa 2 (8 septembrie): Bistriţa – Târgu Mureş;

Etapa 3 (9 septembrie): Târgu Mureş – Făgăraş;

Etapa 4 (10 septembrie): Cristian – Curtea de Argeş;

Etapa 5 (11 septembrie): circuit în Bucureşti.

Dacă la ediţia din 2021, s-au aliniat 16 echipe la startul în Turul României, anul acesta deja şi-au confirmat participarea 22 de echipe profesioniste din ţări precum Spania, Columbia, China, Irlanda, Polonia, Cehia, Italia, Austria, Germania, Olanda, Noua Zeelandă.

În competiţie sunt înscrise echipele naţionale ale României şi Bulgariei, precum şi toate cele trei echipe continentale din România: Mentorise Elite Team CFX, Giotti Victoria Savini Due şi Team Novak.

Ministrul sportului Eduard Novak va fi prezent la Satu Mare și va susține luni la ora 17,45 o conferință de presă alături de președintele Federației Române de Ciclism, Alexandru Ciocan și de Emil Dima, campion național la șosea (fond), Giotti Victoria Savini-Due și Daniel Crista, campion național la șosea (contratimp), Echipa Națională a României.

Azi are loc Cursa copiilor!

Organizatorii Turului României, Federația Română de Ciclism și Auchan România, aduc competițiile pentru copii în orașe prin care trece și plutonul: Satu Mare, Bistrița, Târgu Mureș, Făgăraș, Cristian și București.

La Satu Mare competiția are loc luni 5 septembrie de la ora 15.00.

La aceste competiții, organizate sub formă de circuit sau contratimp individual, pot participa copiii cu vârste între 2 și 14 ani, împărțiți pe categorii, după cum urmează:

Copii A, născuți între 2008-2009

Copii B, născuți între 2010-2011

Copii C, născuți între 2012-2013

Copii D1, născuți între 2014-2015

Copii D2, născuți între 2016-2017

Copii născuți între 2018-2020 (pot concura și cu triciclete sau biciclete fără pedale).

Participarea este GRATUITĂ, înscrierile se fac online aici:

https://racetime.ro/events/22/register

Toți copiii vor primi medalii de participare, iar primilor 3 clasați de la fiecare categorie, feminin și masculin, li se vor acorda premii din partea sponsorilor Turului României. Copiii vor fi premiați pe scena mare a Turului României, pe care urcă și cicliștii profesioniști.