Unirea Dej e echipa momentului în Liga a 2-a iar sătmăreanii crescuți de Primavera , Angelo Cocian și Alex Militaru sunt și ei printre remarcații acestui sezon.

Echipa din Dej s-a impus în week end cu 2-1 în fața celor de la FC Brașov iar Cocian a marcat golul victoriei.



Angelo Cocian a reușit o nouă super-execuție și a devenit un obișnuit al marcatorilor Unirii Dej în acest sezon. În debutul reprizei secunde a partidei cu FC Brașov, în minutul 48, a executat perfect o lovitură liberă de la circa 18 metri central, aproape în vinclul din dreapta. De obicei înscria cu execuții din acțiune, frumoase, însă acum a marcat dintr-o fază fixă.

”Mă bucur din nou că am reușit să marchez și să îmi ajut echipa. Astăzi am dat dovadă că suntem o echipă căreia îi place foarte mult să domine jocul. Bineînțeles că pe final ne-au dominat și ei puțin, dar am arătat că avem caracter și am făcut un joc foarte bun. În prima repriză pot să zic că am dominat în mare parte. A doua repriză, bineînțeles că odată ce am ajuns la conducere și ei au vrut să câștige meciul s-au aruncat în față și a trebuit să suferim un pic, dar mă bucur că am câștigat cele trei puncte”, a spus Angelo Cocian după meciul cu FC Brașov.

Mijlocașul născut în Italia, la Merate, are opt goluri înscrise în acest sezon și se află la cel mai bun start de campionat din sezonul său. Momentan se află la al treilea meci consecutiv în care marchează, lucru pe care nu l-a mai reușit în cariera sa, la seniori. ”Exersăm foarte mult la antrenament, la final, și mă bucur că a ieșit și astăzi, la fel ca împotriva Dumbrăviței, și sper să îmi iasă și în următoarele meciuri”, și-a explicat Cocian execuțiile cu care continuă să-și surprindă adversarii.

Cocian rămâne cu picioarele pe pământ…

.Jucătorul crescut la Primavera Satu Mare, Angelo Cocian e modest, precum antrenorul său, și spune că echipa nu a realizat încă nimic. Nu simte nicio presiune.

”Până acum nu am realizat nimic. Trebuie să muncim zilnic, să luăm meci cu meci și să vedem cât de sus ne putem clasa. Normal că ne place să fim acolo, în față, de aia venim zilnic la stadion și ne pregătim, pentru că de aia te apuci de fotbal, ca să câștigi ceva și să ajungi pe locurile fruntașe”, a spus Cocian, principalul marcator al Unirii Dej în acest sezon și al doilea al campionatului în acest sezon.

Urmează meciul cu Concordia, tot acasă

În etapa a 12-a, Unirea Dej va evolua din nou pe teren propriu, tot împotriva unei echipa care la începutul sezonului vorbea de accederea în play-off și care momentan dezamăgește, la fel ca FC Brașov. Pe stadionul Municipal ajunge Concordia Chiajna, formație care are printre cele mai mari bugete din campionat, are un lot cu jucători cu mare experiență, precum Azdren Llullaku sau Raul Rusescu, însă momentan e clasată abia pe locul 9, fiind în revenire de formă după un start dezastruos.

”Ne așteaptă un meci greu, cu o echipă care e ambițioasă și sperăm că vom scoate cele trei puncte”, a spus Gabriel Fulga despre următorul joc.

”Vom întâlni un adversar foarte bun. Bineînțeles că noi o să practicăm jocul nostru. Îi așteptăm pe suporteri în număr cât mai mare să vină la stadion, să ne susțină cum au făcut-o și azi. Ne-au împins de la spate și bineînțeles că vrem să sărbătorim încă o victorie împreună”, a comentat și Angelo Cocian întâlnirea cu Concordia.

Meciul dintre Unirea Dej și Concordia Chiajna are loc sâmbătă, de la ora 12:00, pe stadionul Municipal din Dej. Între cele două echipe este o diferență de opt puncte.