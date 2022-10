Caiac SMile a încheiat sezonul la Delta Caiac Race!

- Advertisement -

Concursul Delta Caiac Race a încheiat un sezon competițional excelent pentru Caiac SMile Satu Mare.



” Sportivii Caiac SMile sunt activi în toate activitățile, inclusiv cele sociale ale clubului. De această dată, Caiac SMile a ales să aducă bucurie celor mici aflați la concurs, cu vârste între 5 -14 ani, aflați în concurs. Astfel, fiecare sportiv a vâslit în caiac pentru bucuria piticului însoțit! ” ne-au transmis cei de l Caiac SMile.

Ionuț Stancovici, antrenor de… zâmbete, le-a fost alături, i-a organizat și i-a vegheat pe tot traseul concursului, încurajându-i.

” O astfel de abordare te încarcă, te întărește și-ți oferă plăcerea participării la un concurs în care miza este bucuria celor mici că au câștigat un concurs în Delta Dunării, pe un traseu de 5 km, la gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră.” Ne-a spus antrenorul Ionuț Stancovici.

”Am fost, am concurat, am cucerit patru medalii.

Felicitări tuturor participanților!

Felicitări Denisa, Dan, Patrick și Alexandra!

Mulțumim, Județul Satu Mare – Consiliul Județean!

Mulțumim, Delta Caiac Race! ” e mesajul de final al celor de la Caiac SMile.

Delta Caiac Race este un challenge aprig, dar în același timp o întrecere a prieteniei, unde fairplay-ul este cel mai important. Acest eveniment, născut din pasiune, are ca scop să unească pasionații caiacului, să crească comunitatea și să transmită celor mici pasiunea pentru acest sport. Evenimentul este dedicat tuturor persoanelor, de la mic la mare, chiar și persoanelor cu dizabilități, cluburi sportive, sportivi profesioniști sau amatori.

Anul acesta, pentru al doilea an consecutiv, câștigătorii au primit Cupa Cristian Băciucu, în memoria lui Cristian Băciucu, unul din oamenii care au stat în spatele acestui proiect – Delta Caiac Race.