Unirea Constanța, echipa antrenată de sătmăreanul Dacian Nastai, începe să adune victoriile în Liga 2, iar în etapa a 10-a a reușit al treilea succes al campionatului, 1-0 cu Minaur Baia Mare, pe care a și egalat-o la puncte, fiecare având câte 9 în acest moment. Formația lui Dacian Nastai era văzută cu șansa a doua în fața nou-promovatei.

Succesul a fost adus pentru Unirea Constanța de Mario Lăcătuș, cu golul din minutul 16. A fost o repriză secundă dificilă pentru formația constănțeană, mai ales că a jucat 40 de minute în inferioritate numerică. Aurelian Ciuciulete a văzut roșu în minutul 50.

Interesant e că fără să vrea Dacian Nastai devine părtaș la a doua schimbare de antrenor în Liga a 2-a. Pustai a plecat de la Buzău după înfrângerea cu Unirea Constanța iar acum Ciprian Danciu e ca și schimbat de la Minaur după eșecul , 0-1 de la Clinceni.

”Nu mă prea interesează ce se întâmplă la alte echipe. Eu doar vreau să-mi fac treaba aici și să i ajut pe acești copii să progreseze. Sigur că e greu de digerat că poți pierde în inferioritate numerică în fața unei echipe de puștani dar se mai întâmplă ” ne-a spus Nastai după succesul de sâmbătă.

Dacian Nastai începe să vadă lucruri pozitive în apărare, acolo unde tot lucrează de la începutul sezonului de Liga 2, mai ales că e primul meci fără gol primit pentru Unirea Constanța, după un an fără o săptămână. Ultima partidă în care nu a luat gol a avut loc la 23 octombrie 2021, cu Dacia Unirea Brăila, pe teren propriu, în etapa a II-a a sezonului regular, scor 2-0.

”Sunt foarte fericit! E important că am obținut cele trei puncte, în condițiile în care acum trei zile am avut un meci greu, dar și după două înfrângeri. În plus, am jucat și cu CSA în 10 oameni o repriză și am jucat și azi în 10 oameni o repriză. Asta înseamnă că începem să așezăm lucrurile pe partea defensivă, asta e prioritatea noastră în acest moment.

Ne dorim să ajutăm acești tineri, care vin cu experiență de la copii și juniori, să facă pasul la seniori. Până acum, ei au fost obișnuiți cu construcția și jocul colectiv, iar noi ne lovim de echipe care știu ce au de făcut pe faza de atac, trebuie să știm să ne apărăm.

Le-am spus băieților că e primul meci al sezonului în care nu am luat gol, iar ei mi-au spus că e primul joc după un an de zile în care nu am luat gol. A trecut mult timp de când nu am luat gol, iar de acum trebuie să reglăm lucrurile. Sperăm să creștem, să nu mai avem fluctuații de la etapă la etapă, pentru că după ce am câștigat am avut o săptămână grea.

(N.r. – Întrebat dacă e vreun tânăr care poate atinge nivelul următor în viitorul apropiat) Ținând cont că avem mai mult de jumătate de echipă născută în 2003-2004, e foarte greu ca în iarnă sau vara viitoare jucătorii să facă pasul la nivelul următor. Nu ar fi bine, e nevoie de răbdare cu acești copii. Nu e bine să sară de la clasa a 8-a la clasa a 12-a. Acesta e scopul echipei, ca acești băieți să prindă încredere”, a spus Dacian Nastai la Metropola TV după jocul cu Minaur.

Unirea Constanța e pe locul 17 cu 9 puncte. Urmează o deplasare imteresantă sâmbătă la Ripensia Timișoara.