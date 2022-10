La sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat la București ultima etapă din seria națională a Romanian Karting Masters.

Pornit ca mare favorit la câștigarea titlului, sătmăreanul Darren Betea nu a reușit în etapa a 6-a, ultima, să-și păstreze avansul de șase puncte din fruntea clasamentului general după ce pe parcursul cursei a acuzat probleme de aderență din cauza noilor cauciucuri.

Cu toate ca a fost cel mai rapid pilot in cele doua zile de antrenamente, in manșa de calificare Darren s-a plâns de aderenta scăzută a noilor cauciucuri, pe puntea din spate.

Darren a terminat calificările doar pe poziția a 10-a iar in manșa 1 de concurs de sâmbătă si-a mentinut pozitia în clasament.

Duminica a fost al 3-lea cel mai rapid pilot la încălzire si in mansa a 2-a a terminat pe locul 8 iar in manșa a 3-a a mai urcat 3 poziții si a încheiat pe locul 5.

Din păcate clasarea pe locul 5 în ultima etapă nu l-a menținut pe Darren pe prima poziție la general.

La această categorie s-a impus oarecum surprinzător Antonia Vidican (Vidi Top Sport).

După titlul de campion național la CNKS si campion al Romanian Karting Masters din 2019, Darren Betea este acum vicecampionul seriei Romanian Karting Masters in anul 2022.

”Dorim sa menționam ca Darren nu ar fi putut participa la ultima etapa fara sprijinul financiar oferit prin sponsorizare de SC Automotive Refinish Distribution SRL din Satu Mare.” Ne transmit părinții lui Darrren, prinncipalii susținători ai micuțului vicecampion național!