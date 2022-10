La sfârșitul săptămânii trecute , la Voluntari in sala de sport “Gabriela Szabo”, a avut loc Cupa României Karate WUKF .

Am avut parte de o participare numeroasă cu 879 sportivi de la 55 cluburi din toată țara.

Așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani, karateka de la CS Zanshin Satu Mare au impresionat și la această competiție demonstrând valoarea și mai ales munca deosebită depusă de sportivii și antrenorii clubului.

De la Zanshin Satu Mare am avut o delegație formată din opt sportivi plus antrenorul Kovacs Nicolae.

Rezultate obținute au fost extraordinare după cum recunoaște chiar antrenorul Kovacs Nicolae. Elevii săi au cucerit medaliile de aur la 12 categorii plus o medalie de argint, echipe si individual.

Rezulate obtinute:

Roca Ioana Locul 1 kumite shobu sanbon individual 14-15 ani – 50 kg

Locul 1 kumite echipe fete 14-15 ani shobu sanbon rotativ

Locul 1 kumite echipe fete 14-15 ani shobu sanbon

Ardelean Horea Locul 1 kumite shobu sanbon individual 14-15 ani – 55 kg

Locul 1 kumite echipe baieti 14-15 ani shobu sanbon rotativ

Locul 1 kumite echipe baieti 14-15 ani shobu sanbon

Iva Ariana Locul 1 kumite shobu sanbon individual 16-17 ani +60 kg

Locul 1 kumite echipe fete 16-17 ani shobu sanbon rotativ

Locul 1 kumite echipe fete 16-17 ani shobu sanbon

Țicovan Alexandra Locul 2 kumite shobu sanbon individual 14-15 ani – 60 kg

Locul 1 kumite echipe fete 14-15 ani shobu sanbon rotativ

Locul 1 kumite echipe fete 14-15 ani shobu sanbon

Ardelean Teodora Locul 1 kumite fete shobu nihon 11 ani -150 cm

Andreica Maya Locu 1 kumite fete shobu nihon 9 ani Open

Mare Alessia Locul 1 kumite fete shobu nihon 7 ani Open

În urma rezultatelor obținute la această competiție, sportivii de 14, 15, 16 ani au rămas la Complexul Olimpic de la Izvorani fiind convocați la cantonamentul de pregătire in vederea participării la Campionatul Europeana de Karate WUKF ce va avea loc in luna noiembrie la Florenta – Italia.

Antrenorul Kovacs Nicolae doreste sa le mulțumească părinților si conducerii Liceului Teoretic German “Johan Ettinger” Satu Mare pentru sprijinul acordat.