Liga a 3-a: SCM ZALĂU- CSM OLIMPIA SATU MARE 2-0. Înfrângere dureroasă, dar trupa lui Csik rămâne la comanda seriei!

Două greșeli în apărare au decis meciul echipei de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, disputat sâmbătă în deplasare împotriva celor de la SCM Zalău.

Meciul jucat pe Municipalul din Zalău, în cadrul etapei a 8-a a seriei a 10-a din Liga a 3-a, a început cu două situații bune irosite de sălăjeni . Încet însă elevii lui Csik au intrat în meci și au lăsat impresia că sunt la controlul meciului . Stranierii noștri, Hernando Orte Rodrigo și Guyene Mansour au vut cele mai mari ocazii ale primei reprize iar senegalezul a fost chiar foarte aproape de deschiderea scorului. Omul cu dubla din prelungiriile meciului cu FC Bihor a luat transversala la țintă după un contraatac de efecti în minutul 45.

Și repriza a doua a început sub semnul echilibrului și se părea că meciul se îndreaptă spre o remiză albă. Doar că au venit două erori în …două minute, ambele pe flancul nostru stâng și totul s-a năruit pentru CSM Olimpia.

Ciprian Brata a comis un fault inutil în careu, în minutul 63 iar Sergiu Pop a transformat penalty-ul acordat de centralul Kemenes după semnalizarea colegului asistent. În minutul 65. Adrian Micaș a faultat la marginea careului, iar Alexandru Cherecheș din lovitură liberă a tras exact în viclul porții apărate de Iulian Anca-Trip. 2-0 și SCM Zalău a jucat apoi la trecerea timpului.

În ultimul minut al meciului Mansour a fost aproape de golul de onoare, însă Miron a reușit să scoată mingea de sub bară.

În ciuda înfrângerii de sâmbătă , CSM Olimpia păstrează primul loc în seria a 10-a, și își poate consolida poziția de „campioană al turului”, dacă pe 22 octombire câștigă acasă împotriva ocupantei locului 4, Lotus Băile Felix.

„Miercuri am jucat un amical împortiva celor de la Oașul Negrești Oaș. Am pierdut cu 1–0 după care i-am criticat pe băieți pentru lipsa de atitudine dar văd, că la unii nu a fost destul de eficientă critica de după amical. Au decis meciul două greșeli venite, neașteptat de la jucători de bază, la penalti și la lovitura liberă. Eu zic, că a fost un meci echilibrat. Săptămâna trecută am jucat bine cu orădenii, dar din păcate azi n am mai repetat isprava de acum o etapă. De data asta nici rezervele nu au adus același plus, ca în meciul cu FC Bihor. Se simte pe jocul nostru, că băieții sunt preocupați mai mult să nu greșească decât să construiască” – a declarat după meci Tiberiu Csik, antrenorul principal al echipei CSM Olimpia.

LIGA 3, SERIA 10, ETAPA A 8-A

SCM Zalău – CSM Olimpia Satu Mare 2–0 (0–0)

Marcatori: Sergiu Pop 63. (din 11 metrii), Alexandru Cherecheș 65.

SCM Zalău: Bogdan Miron – Alexandru Cherecheş, Mihai Onicaş, Cristian Jalbă (20 Marius Leitan), Cosmin Meşter (88 Bogdan Minteuan), Vlad Moraru, Raul Stanciu (cpt.) (88 Amir Jorza), Ionuţ Sălăjan, Vadim Calugher, Sergiu Pop (78 Sebastian Culda) şi Andrei Banyoi. Rezerve: Marius Aldescu – Cătălin Ion, Florin Pop, Răzvan Rotea şi Mihai Doroftei. Antrenori: Cristian Lupuţ (principal) şi Claudiu Cornaci (secund)

CSM Olimpia: Iulian Anca-Trip – Raphael Popovici-Ciatău, Alex Negrea, Mihăiță Mureșan, Ciprian Brata (71., Cătălin Vaida), Adrian Ciul (46., Zsiga Ervin), Adrian Micaș (71., Barth Kevin), Adrian Bura, Hernando Orte Rodrigo (71., Răzvan Prodan), Guyene Mansour, Bajor Denis (78., Fischer Péter). Antrenor principal: Tiberiu Csik.