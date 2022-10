FC Olimpia Satu Mare a pus în această toamnă bazele unei echipe de fotbal feminin și vrea să participe în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal.

Iar la începutul acestei săptămâni oficialii galben-albaștrilor au anunțat și o primă mutare la echipa de fete, una importantă, pe banca tehnică…

Liliana Șanta, fostă componentă a echipei naționale de fotbal feminin între anii 1990-1997 și jucătoare emblematică la ICIM Brașov și Fartec este noul antrenor al Olimpistelor! Ne mândrim să avem în colectivul de antrenori ai Olimpiei o deținătoare a titlului de Maestru al Sportului și o jucătoare care a strâns peste 70 de selecții la prima reprezentativă a României pentru care a marcat 28 de goluri. Pe lângă echipele la care a activat în România, Liliana Șanta a jucat și pentru Hapoel Petah Tikva din Israel.

Staful tehnic al #GalbenAlbastrelor este completat de Flaviu Ionescu (stânga) care ocupă de asemenea funcția de antrenor și Octavian Feher (dreapta) care va ocupa funcția de delegat al echipei.

”Îi mulțumim atât Lilianei Șanta pentru promptitudinea cu care a acceptat provocarea de a se alătură echipei feminine a Olimpiei, cât și lui Flaviu Ionescu și Octavian Feher pentru implicarea activă în cadrul celei mai noi echipe a Olimpiei și le urăm mult succes!” transmite conducerea celor de la FC Olimpia Satu Mare.

La rândul ei, noua antrenoare a echipei de fotbal feminin de la FC Olimpia , Lili Șanta a reacționat într-n mesaj pe pagina de facebook a clubului și a ținut să mulțumească pentru încrederea acordată….” Chiar daca nu am jucat niciodată fotbal pentru un club din Satu Mare, sunt foarte fericita sa răspund acestei provocări de a antrena o echipa din Satu Mare, cu atat mai mai mult cu cat aceasta echipa este Olimpia, cea mai draga echipa mie din tot judetul , echipa mea de suflet, pentru ca am crescut cu Olimpia, chiar daca făceam atletism pe vremea respectiva. Sunt foarte mandra ca staff-ul clubului mi-a lansat aceasta provocare de a ma alătura echipei si le mulțumesc pe aceasta cale. De asemenea , sunt sigura ca voi colabora foarte bine si cu conducerea clubului si cu partenerul meu Flaviu Ionescu, pentru ca toti venim sa aducem un plus de valoare echipei . Am ajuns in locul potrivit, la clubul potrivit si acolo unde ma simt cel mai bine, pe terenul de fotbal…Hai Oli !