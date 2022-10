LPS Satu Mare participă la Divizia A

- Advertisement -

Dupa promovarea in Divizia A in 2020 si prima participare la acest nivel anul trecut in Vaslui, acum urmeaza o noua experienta frumoasa pentru tinerii șahiști ai LPS-ului satmarean.



Astfel in perioada 6-13 octombrie LPS Satu Mare participă, in statiunea ialomiteana Amara , la campionatul pe echipe dedicat seniorilor. Din păcate din diverse motive câteva formații au fost nevoite sa decline participarea in acest an in Divizia A, astfel încât la start se regăsesc 9 echipe, primele 2 vor obține biletul de participare in Superliga Națională, iar locurile 8-9 isi vor continua traseul in al 3-lea esalon.

LPS Satu Mare a rămas consecvent strategiei de a creste jucatori de sah, dar si tineri educati . Astfel si in acest an am ales calea mai anevoioasa, dar atat de frumoasa de a juca doar cu sportivi pregătiți in cadrul clubului nostru.

Alături de cei 2 profesori ai clubului, Cătălin Ardelean si Alexandru Stanciu, participa 7 elevi ai acestora: Alin Angheluș, Alex Geiger, Ducu Radu David, Sebastian Coroian, Tamas Lazin, Joco Jozsef Roman.

Dintre cei 9 , 7 suntem satmareni din nastere, iar profesorul Alex Stanciu , oradean la origine , dar care a evoluat multi ani ca sportiv la LPS , de 4 ani locuieste in urbea de pe Somes. Practic doar Ducu nu e nascut sau domiciliat in Satu Mare, dar se pregateste deja de cativa ani online la LPS .



Editia din acest an este chiar mai puternica decat in 2021. Noi suntem cotati cu a 5-a sansa, fiind una dintre putinele echipe fara jucatori straini. Favorite sunt: Vaslui ( 3 straini ), Phoenix ( 3 straini ), Urziceni ( 2 straini ), Ineu ( 2 straini ) .

Prima runda a insemnat o victorie la limita, 3.5-2.5 in compania tinerei echipe Minerva Brăila. Acest meci a consemnat debutul in Divizia A pentru Ducu ( 14 ani ) si Joco ( 15 ani ).

A urmat un meci infernal cu Phoenix Buzau, echipa obisnuita cu “aerul tare” al Superligii si avand in componenta 3 jucatori straini intre cei 6 titulari. Rezultatul final, scor egal 3-3 este unul excelent pentru noi, dar dincolo de deznodamant este imbucuratoare combativitatea, dupa 3 ore de la debutul meciului, toate cele 6 partide erau in plina desfasurare si foarte echilibrate.

Pana acum performerii echipei sunt Ducu si Alex Stanciu cu 2 victorii, dar fiecare si-a adus contributia la parcursul foarte bun de pana acum.

LPS SATU MARE va mai juca cu Satori Slobozia, Spartanii Targu Jiu, ACS Ineu, Gloria Buzau, Viitorul Urziceni, Sergentul Radical Grup Vaslui.

” Daca anul trecut am fost impresionati de ospitalitatea vasluiana si am ramas cu amintiri foarte frumoase, conditiile de la Amara depasesc de asemenea asteptarile initiale. Camerele de hotel proaspat amenajate, bufetul suedez, transmiterea pe internet a tuturor partidelor din concurs, iar superbul parc dendrologic cu o suprafata de peste 64 de hectare ofera conditii ideale de relaxare .” transmite Cătălin Ardelean, conducătorul delegației sătmărene.