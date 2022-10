Una dintre cele mai mari surprize ale acestui început de sezon din Liga a 2-a s-a produs luni după amiază la Clinceni.

Unirea Constanța, echipa antrenată de Dacian Nastai a învins, scor 3-1 una dintre favoritele la promovare, Gloria Buzău.

Iar rezultatul e cu atât mai important pentru Dacian Nastai cu cât acesta a avut în primul unsprezece trei jucători născuți din 2004 și patru din 2003.

”Mă bucur pentru acești copii , sper să prindă și mai multă încredere după această victorie. A fost important că nu am mai luat gol rapid și în repriza secundă am reușit să-i surprindem. Muncim bine în fiecare zi și încercăm să formăm jucători de valoare cu personalitate pentru Liga 1. ” ne a spus Dacian Nastai.

Tehnicianul sătmărean mărturisește că se simte foarte bine la Academia FCSB și la Unirea Constanța .

”Nu avem presiune la echipă legat de rezultate. Sigur că și eu și băieții ne dorim să câștigăm cât mai multe puncte dar în același timp suntem conștienți că ne batem cu adversari mult mai experimentați. Avem condiții excelente de pregătire și să nu mire pe nimeni dacă în scurt timp veți mai auzi de câțiva jucători de aici de la Unirea Constanța” mai spune Nastai.

Cu această victorie, Unirea Constanța acumulează 6 puncte și urcă pe locul 17, la egalitate cu Dinamo (locul 16), care are golaveraj mai bun și tot șapte jocuri disputate. Gloria Buzău rămâne pe locul 8, cu 13 puncte.

În etapa a 9-a, Unirea Constanța joacă sâmbătă, de la ora 11:00, în deplasare la Unirea Slobozia (locul 6, 14 puncte), iar Gloria Buzău are meci acasă, marți, 11 octombrie, de la ora 17:00, în încheierea rundei, cu CS Comunal Șelimbăr (locul 4, 15 puncte).

Marți s-a jucat ultimul meci al etapei a 8-a: Dinamo București- Unirea Slobozia …..