ȘAH. Calificare ratată în Superligă, în ultimul meci!

LPS Satu Mare a participat săptămâna trecută la turneul Diviziei A la șah și a sperat la o promovare în Superligă până la ultimele partide.

In penultima runda sătmărenii au întâlnit puternica formație din Urziceni. Adversarii au avut la primele mese doi jucători străini si un jucator imprumutat de la campioana nationala ASE Bucuresti. Faptul ca ambele echipe sperau sa obtina “biletele” catre Superliga nationala a dus la un meci cu patru partide încinse, dar si cu rasturnari de situatie incredibile pe parcursul celor 4 ore si jumatate. Chiar daca presiunea i-a mai coplesit pe jucatori si calitatea jocului a avut uneori de suferit, merita felicitate ambele formatii pentru combativitatea demonstrata. Un scor egal impotriva unei echipe cu un coeficient superior Elo si LPS ul și a menținut ceva speranțe de a promova înaintea ultimului duel.

Runda a IX-a, ultima a competitiei a adus în fața sătmărenilor cel mai puternic adversar, Sergentul Vaslui.

O echipa solidă, cu trei straini in 6-le de start, cu un jucator experimentat precum Daniel Moldovan, dar si cu 3 tineri care au adus multe puncte formatiei moldave. Practic bulgarul Martin Petrov si Daniel Moldovan au intarit o echipa si asa favorita la promovare.

Pentru a obtine accesul in Superliga, LPS avea nevoie de victorie în acest meci, indiferent de scor.

” La primele 3 mese , avand 2 negre si o alba, am reusit sa neutralizam strainii Vasluiului. Urma sa mai obtinem minim o victorie pe mesele 4-6 unde , desi eram net inferior adversarilor conform coeficientilor Elo, consideram ca ar fi o sansa mai buna de a castiga. Sebi chiar a avut la un moment dat avantaj important, insa pana la urma experienta si valoarea superioara a jucatorilor moldavi au primat. Scorul final , 4-2 pentru Vaslui, ne-a aruncat pana pe locul 5, la egalitate de puncte cu locul 4 si la 2 de echipa medaliata cu argint. ” a transmis antrenorul Cătălin George Ardelean.

Pentru al 2-lea an consecutiv tanara echipa a LPS-ului satmarean a ajuns sa lupte pentru promovare pana in ultima clipa. La aceste rezultate au contribuit profesorii Cătălin Ardelean si Alexandru Stanciu, precum si invataceii lor, Alin Anghelus, Alex Geiger, Ducu Radu David, Sebi Coroian, David Ilonczai, Tamas Lazin, Joco Roman. Doar cu jucatori pregatiti in cadrul clubului si aproape toti satmareni am incercat sa facem minuni si sa invingem echipe cu 2-3 straini si sahisti selectionati din toata tara.

” La sfarsit ramanem cu bucuria de a petrece timp de calitate impreuna si cu experienta care ne va fi benefica in viitor. In majoritatea meciurilor am folosit 3 juniori, ( desi regulamentul ne impunea doar un tanar sub 20 de ani) , avand in lot 2 copii de 14 si 15 ani. Din pacate diferentele uriase de buget pot fi cu greu compensate doar de ambitia si seriozitatea acestor tineri. Oricum toti acestia merita apreciati , mai ales ca majoritatea sunt si elevi/studenti foarte buni. Cu siguranta au facut o propaganda excelenta sahului satmarean.

Succes echipelor din Vaslui si Buzau in Superliga!” a fost mesajul de final al tehnicianului de la LPS Satu Mare, Cătăli Ardelean.

Felicitări sătmărenilor și mult succes în carieră…cu siguranță că promovarea în Superligă e tot mai aproape.