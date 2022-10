Satu Mare a găzduit în premieră în week end Campionatul Național pe echipe la judo la categoria U21 și Naționbalele de lupte la sol ( ne waza) la aceeași categorie de vârstă.

Am avut la start 12 echipe atît la masculin cât și la feminin și peste 200 de judoka la competiția de ne waza.

Sala LPS Ecaterina Both a fost o gazdă perfectă și le-a purtat noroc și sportivilor sătmăreni.

La feminin , așa cum anticipau antrenorii Marian Halas și Pelcz Attila, au venit și medaliile.

La individual sătmăreanca Paula Paștiu a cucerit în premieră pentru ea și club medalia de aur la lupte la sol ( ne waza)

Eleva antrenorului Marian Halas a dominat competiția la categoria +63 kg și a luat aurul.

Pentru Paula Paștiu a fost a doua medalie cuceritpă la Satu Mare după argintul de sâmbătă din concursul pe echipe.

Fetele echipei Clubului Sportiv Municipal Satu Mare au înregistrat un rezultat de excepție în campionatul dedicat categoriei de vârstă U21: acasă, în Sala de Sport LPS Ecaterina Both elevele antrenorilor Pelcz Attila și Marian Halas au obținut medalia de argint.

Echipa de fete a început cu o victorie de 4–1 împotriva echipei din Constanța, după care a învins campioana en-titre, CSM Pitești. Într-o finală extrem de disputată, CSM Universitatea Cluj a câștigat cu 3–2.

”Le felicităm pe fete. Am învins fosta campioană națională iar dacă ne uităm la cei de la U Cluj vedem că acolo e de fapt lotul național. Suntem bucuroși. Mulțumim tuturor pentru sprijin” spun antrenorii Marian Halas și Pelcz Attila. De remarcat că echipa a fost o combinație reușită între cluburile CSM OLIMPIA și CS Judo Master Satu Mare.

CSM Olimpia Satu Mare: Margaret Tamayo (52 kg), Carina Pașca (52 kg), Jamez Romero (57 kg), Szabo Carolina (57 kg), Andrea Puiu (63 kg), Soczo Rebeka (70 kg), Paula Paștiu (+70 kg), Adina Micaș (+70 kg).

Echipa de băieți a terminat pe locul 5 din șase echipe.

Pentru elevii lui Halas a fost un prilej bun de pregătire pentru campionatul U18, ce se va disputa în localitatea ilfoveană, Izvorani, peste trei săptămâni.

”La masculin sincer nu aveam mari pretenții pentru că avem sportivi mai tineri care sunt sub categoria de U21 dar e de apreciat evoluția lor” spune antrenorul Marian Halas.

De remarcat că la deschiderea oficială de sâmbătă dimineață a participat și prefectul județului, Radu Roca. Acesta a apreciat eforturile organizatorilor de a aduce la Satu Mare un asemenea eveniment .

”Mă bucur că avem în premieră la Satu Mare finalele Campionatului Național de judo la juniori. Felicit echipa organizatoare și în special pe antrenorii Marian Halas, Pelcz Attila și Vasile Fușle” a spus prefectul Radu Roca. Din partea federațției la eveniment a fost prezent primvicepreședintele Florin Berceanu.