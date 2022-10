După șase etape disputate în Liga a 3-a, echipa de fotbal CSM Olimpia Satu Mare este în continuare liderul seriei a 10-a. După patru victorii consecutive a venit înfrângerea de la Bistița, în derby-ul cu candidata la promovare, Gloria iar apoi remiza de la Sighetu Marmației.

Programul finalului de tur e unul foarte greu. Pentru CSM Olimpia Satu Mare urmează trei meciuri importante , împotriva a trei echipe contracandidate la locuri de play-off.

Sâmbăta la Satu Mare vine FC Bihor Oradea, apoi avem deplasarea de la Zalău, pe data de 22 octombrie iar în ultimul meci al turului, pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan vine incomoda echipă bihoreană, Lotus Băile Felix.

Antrenorul principal, Tiberiu Csik, și jucătorul Răzvan Prodan au vorbit despre începutul acesta de sezon și mai ales despre următoarele meciuri din 2022.

Tiberiu Csik, antrenor principal: „Sunt mulțumit cu jocul echipei din primele etape. Dar, din păcate, la Bistrița a venit primul eșec și cred că unora dintre băieți le-a mai scăzut încrederea. La Sighet ne-am dorit foarte mult victoria. Din păcate pe fondul automulțumirii unora și a unei ușoare relaxări la 1-0 pentru noi au apărut unele greșeli personale și am trăit periculos ultimele 30 de minute . E clar că remiza nu ne mulțumește, nu e rezultatul dorit de noi dar luăm partea bună acum…Suntem cu acel punct încă pe primul loc al seriei.

Mă îngrijorează și faptul că la cele două meciuri am avut prea puține ocazii, și am primit foarte ușor goluri.

Dacă vom juca la capacitate maximă și vom avea atitudinea corectă atunci sunt sigur că vor reapărea victoriile. Eu cred că avem un lot de jucători mai bun față de cele trei echipe cu care urmează să jucăm. Dar asta trebuie să demonstrăm și pe teren și prin rezultate. În apărare trebuie să fim mult mai atenți, iar în atac trebuie să profităm de fiecare ocazie. Fiecare punct obținut contează. Eu cred că putem să ne asigurăm un loc în primii patru cu 29-32 de puncte. Pentru asta avem nevoie de încă cel puțin șase victorii. Eu cred, că avem valoare, și până la iarnă putem șă obținem încă minim cinci victorii.

Deocamdată nu mă preocupă vacanța de iarnă. Suntem concentrați să aliniem săptămânal cea mai bună formulă, să găsim jucători în cea mai bună formă sportivă, pe cei care sunt cei mai motivați. Eu zic, că și la Sighet a arătat bine echipa în teren. Doar că au venit aceste greșeli personale, care au stricat totul, iar adversarul a știut să profite. Părerea mea, că se formează o echipă bună. Însă pentru asta avem nevoie de timp, abia au trecut trei luni de când jucăm în această formulă. Noi antrenorii cerem timp însă lumea nu are răbdare și vrea rezultate imediate mai ales că sunt așteptări mari, s-au investit bani și încredere în acest proiect.

De aceea sunt conștient că trebuie să aducem rezultate pozitive de la un meci la altul.”

Răzvan Prodan, jucătorul echipei CSM Olimpia: „Până acuma a fost un campionat destul de greu, chiar dacă deocamdată am întâlnit echipe ce nu și-au declarat intenția de promovare. Urmează niște jocuri mai grele, dar sperăm să ieșim victorioși din toate meciurile cu contracandidate la promovare.

Ideal ar fi să rămânem doar cinci echipe care să se bată la un loc în play-off, dar mie mi-ar plăcea să tragă cât mai multe echipe pentru primele patru locuri pentru că ar fi un campionat disputat și ar fi interesant, și am putea câștiga și noi, ca jucători.

Ultimele două meciuri nu au fost cum ni le-am dorit. Am scos doar un punct din șase. Sunt sigur că nu vom mai repeta erorile de la Bistrița și Sighet.

Părerea mea că suntem una dintre cele mai bune echipe din seria noastră.

Sunt mulți jucători noi în echipă, dar s-a păstrat un nucleu. Chiar și așa, cu cei noi veniți suntem un grup unit, vorbim mult între noi, suntem prieteni, socializăm mult și în afara terenului. Am încredere totală în colegii mei că împreună vom face sătmărenii mândri de această echipă.”

Programul etapei a 7-a:

Gloria Bistrița- SCM Zalău

CSM Olimpia- FC Bihor

Sportul Șimleu- Victoria Carei

CFR II Cluj-Lotus Felix

Minerul Ocna Dej- CSM Sighetu Marmației