CSM Olimpia Satu Mare încheie turul de campionat cu o victorie la limită, 2-1 obținută în fața incomodei trupe din Sânmartin, Lotus Felix.

În urma acestui succes elevii lui Csik rămân pe prima poziție a clasamentului și par din ce în ce mai aproape de a-și asigura calificarea în play off.

Meciul de sâmbătă de pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan a fost unul anost cu puține faze de poartă. Sătmărenii au dominat prima repriză însă fără a-și crea situații clare la poarta lui Barabaș.

În minutul 38 Baior trimite o torpilă în transversală, mingea ajunge la Mansour care din 11 m reia cu capul în plasă…1-0. Bucuria gazdelor n-a ținut însă decât două minute…La o lovitură de colț de pa partea dreapta, Mădălin Popa venit la colțul scort a egalat cu o lovitură de cap ce l-a lăsat fără replică pe Anca Trip.

Mansour a deschis repriza a doua cu o ocazie în minutul 47, șut din lateral dreapta peste poartă după care meciul a intrat într-o perioadă de amorțeală. Cu bihorenii mai activi dar tot fără faze periculoase de poartă…Am consemnat doar accidentarea lui Bura , ieșit cu arcada spartă și cea a lui Mansour din minutul 73, umăr dislocat.

Paradoxal, accidentarea lui Mansour avea să însemne și mutarea forțat -câștigătoare a lui Tibi Csik.

Antrenorul CSM-ului îl introduce pe Antal Barna în locul senegalezului și-l împinge în atac pe spaniolul Rodri Orte Hernando. Iar din nimic, la o minge aruncată în adâncime, Rodri a inventat golul victoriei. Pătrundere în viteză pe partea dreaptă și șut în diagonală la colțul lung din 14 m, 2-1.

Oaspeții au șansa egalării în prelungiri doar că fostul fundaș de la Someșul și Olimpia Satu Mare, Cristi Oros a trimis pe lângă poartă din 6 m.

CSM Olimpia obține o victorie ce la un moment dat părea puțin probabilă în fața unui Lotus care pierde la Satu Mare primul meci în deplasare din acest tur de campionat. Interesant e că bihorenii au două înfrângeri, una în prima etapă acasă cu FC Bihor și a doua în ultima etapă a turului , la Satu Mare.

Pentru CSM Olimpia urmează un nou meci pe teren propriu, derby-ul județean cu Victoria Carei de sâmbătă 29 octombrie de la ora 15.

Declarații:

”Nu a fost cel mai spectaculos meci al nostru dar importante sunt acum cele trei puncte. Îi felicit pe băieți pentru că au crezut până la final în victorie . Mă bucur că am terminat turul pe primul loc și sper să rămânem aici până la finalul sezonului regulat. Mulțumim spectatorilor pentru că și la acest meci au venit alături de noi și i-au încurajat pe băieți. A însemnat mult pentru echipă!”- Tibi Csik, antrenor CSM Olimpia Satu Mare.

„Cred că am pierdut nemeritat acest joc. Ne-am împărțit reprizele, noi făcând o parte a doua foarte bună în care am avut trei șanse bune de a marca prin Sîrbu, Costea și Oros. Am primit gol pe contraatac. Consider că un egal ar fi fost mai echitabil”, a concluzionat antrenorul celor de la Lotus, Gheorghe Ghiț.

CSM SATU MARE – LOTUS BĂILE FELIX 2-1

Au marcat: Gueye Mansour 38, Rodrigo Hernando 80 / Mădălin Popa 40

CSM Satu Mare: I. Anca Trip – R. Popovici Ciatău, Al. Negrea, Fl. Mureşan, C. Vădan, E. Zsiga (84 C. Brata), Ad. Micaş (84 I. Svarczkopf), Ad. Bura (46 R. Ziman), R. Hernando (84 C. Vaida), G. Mansour (73 B. Antal), D. Baior. Antrenor: Tiberiu Csik

Lotus: Ad. Barabaș – Fl. Pop, A. Gal, Cr. Oros, M. Arsene, M. Popa, G. Gitye, Vl. Costea (89 P. Blăgea), S. Cucu (46 R. Tămaș), C. Sîrbu (73 Cl. Codoban), Al. Sorian. Antrenori: Gheorghe Ghiţ, Petre Ardelean, Ciprian Fiter și Nicolae Petre.

Arbitri: Mircea Ardelean (Arad) – Alexandru Gherman, Marius Talpoș (ambii din Timișoara)

Observatori FRF: Paul Unimătan (Zalău), Emil Kemeneș (Baia Mare)