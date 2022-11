Adrian Rus, fundașul sătmărean al echipei naționale a României, a oferit un interviu celor de la FRF TV înaintea duelurilor amicale programate în această săptămână și a vorbit despre visul cel mare, acela de a se califica alături de tricolori la turneul final din 2024, precum și despre atuurile echipei.

Echipa națională de fotbal a României își va testa săptămâna aceasta forțele în două partide amicale, ultimele înaintea startului în preliminariile Campionatului European din 2024, din luna martie a anului viitor.

Băieții selecționați de Edi Iordănescu se vor duela cu reprezentativa Sloveniei pe 17 noiembrie, de la ora 18:30, la Cluj Napoca, urmând ca pe 20 noiembrie să se deplaseze la Chișinău pentru partida cu Republica Moldova, programată de la ora 20:30, pe stadionul Zimbru.

Selecționat de Edi Iordănescu pentru cele două partide de verificare din această săptămână, fundașul Adi Rus a oferit un interviu celor de la FRFTV, în care a vorbit despre importanța acestor dueluri, despre visul de a ajunge la un turneu final, precum și despre cum s-a acomodat la Pisa, noua sa eschipă de club.

Fundașul central de 26 de ani este unul dintre cei mai în vârstă oameni selecționați pentru această acțiune, Bogdan Vătăjelu și Andrei Burcă fiind singurii peste 26 de ani, ambii având 29. Chiar și așa, în ciuda unui lot tânăr, Adi Rus are încredere în el și colegii săi și afirmă că pentru moralul echipei două victorii ar fi esențiale, dându-le încredere înaintea partidelor din preliminariile pentru Euro 2024.

“Obiectivul este întotdeaua victoria, ne dorim să câștigăm ambele partide. Victoria ne oferă un moral mai bun și ne dă încredere pentru viitor. Unul dintre atuurile noastre consider că este dorința jucătorilor tineri și a celor debutanți de a se afirma, de a demonstra selecționerului că pot face parte din echipa națională, astfel încât pe viitor să poată apela la ei.

Vârsta nu reprezintă un dezavantaj. Majoritatea jucătorilor au experiență în Liga 1 și în campionatele străine. E o grupă accesibilă, dar nu ne va fi ușor. Elveția e favorita grupei. Cel mai important este să câștigăm primele două meciuri, pentru a avea un moral mai bun.

Este o diferență de mentalitate (n.r. între români și jucătorii străini) atât în ceea ce privește echipele din străinătate, cât și jucătorii străini.

De fiecare dată când îmbrac tricoul echipei naționalei este o onoare, dar să-mi reprezint țara la un turneu final ar fi un vis devenit realitate! Ne dorim cu toții asta (n.r. calificarea la Campionatul European), dar începând cu aceste două meciuri trebuie să demonstrăm că merităm să fim acolo”, a declarat Adi Rus înaintea celor două partide amicale din această săptămână.

Atunci când a fost întrebat despre cum este noua sa viață în Italia, la Pisa, echipă clasată pe locul 11 în Serie B, Adi Rus nu s-a ferit în a declara că acomodarea a fost una grea, dar chiar și așa este bucuros că îi are alături pe Marius Marin și Olimpiu Moruțan.

“Sunt o persoană care se acomodează mai greu (n.r. despre acomodarea la Pisa), dar în mare proporție da. Trebuie să mai învăț limba, să joc cât mai mult și să am evoluții cât mai bune. Contează că suntem trei jucători români la echipă. Cu Marius am discutat înainte să merg acolo, i-am cerut informații despre campionat, oraș, echipă. Ne ajută pe amândoi cu italiana și cu tot ce avem nevoie”, a adăugat Rus.

În încheiere, atunci când a fost întrebat să spună trei atribute mentale care nu ar trebui să îi lipsească unui jucător de la echipa națională, Adi Rus a afirmat “dedicare, pozitivitate și curaj”.