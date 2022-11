Baschet masculin Naționala României revine în preliminariile FIBA EuroBasket 2025

- Advertisement -

Naționala masculină a României revine pe scena continentala si se pregătește de câteva zile in Arena de Baschet din Capitala pentru următoarele doua meciuri din cadrul fazei secunde a FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers, Vulturii urmand sa joace la Nicosia, in data de 10 noiembrie, impotriva selectionatei Cipru, precum si la Coimbra, in data de 13 noiembrie, împotriva reprezentativei Portugaliei. Pentru cea de-a doua fereastra din Grupa F selectionerul Dragan Petricevic a convocat in pregatire 13 sportivi, urmand ca toti jucatorii sa efectueze deplasarile in Cipru si Portugalia.

Cea de-a doua fereastra continentala dedicata echipelor nationale programeaza pentru reprezentativa masculina a Romaniei doua meciuri dificile in deplasare, Vulturii urmand sa se confrunte cu Cipru si Portugalia in cadrul grupei F din runda secunda a precalificarile pentru EuroBasket 2025.

Confruntandu-se si cu o serie de accidentari, care au facut imposibila prezenta unor sportivi in aceasta fereastra, selectionerul Dragan Petricevic a convocat pentru scurta perioada de pregatire de la Bucuresti un lot format din urmatorii 13 sportivi: EMANUEL CATE, LUCAS TOHATAN, TUDOR GHEORGHE, MARCU BADIU, PATRICK RICHARD, TUDOR FOMETESCU, NANDOR KUTI, MIHAI MACIUCA, BOGDAN NICOLESCU, EDWARD PETRESCU, BOGDAN TIBIRNA, BOGDAN POPA si ALEXANDRU OLAH.

Staff-ul tehnic tricolor este format din DRAGAN PETRICEVIC (antrenor principal), DAN IOAN si MARIUS BULANCEA (antrenori secunzi), RUDI IVANOIU (kinetoterapeut), LAURA MUNTEAN (doctor), MARIUS TOMA si CONSTANTIN IOAN (delegati FRB).

Dupa cateva antrenamente efectuate in Arena de Baschet, delegatia Romaniei va pleca astăzi dimineata spre Nicosia, urmand ca, in data de 10 noiembrie, in Eleftheria Sports Arena, cu incepere de la ora 19:00, Vulturii sa se confrunte cu selectionata similara a Cipru. Partida de la Nicosia va putea fi urmarita pe canalul oficial de youtube FIBA TV.

Dupa meciul din Cipru, nationala noastra masculina se va deplasa din insula mediteraneana spre localitatea lusitana Coimbra, oras care in data de 13 noiembrie, in Multisports Hall dr. Mario Mexia, cu incepere de la ora 19:00, va gazdui intalnirea cu reprezentativa Portugaliei. Meciul de la Coimbra va putea fi urmarit pe canalul oficial de youtube FIBA TV, precum si pe platforma digitala a canalului de televiziune DIGI SPORT.

Reamintim ca Romania a inregistrat doua infrangeri in primele jocuri (59-75 cu Portugalia si 72-84 in Bulgaria), astfel ca in prezent ocupa locul 3 in clasamentul Grupei F:

1. Portugalia – 4 puncte (2 victorii)

2. Bulgaria – 4 puncte (2 victorii)

3. Romania – 2 puncte (2 infrangeri)

4. Cipru – 2 puncte (2 infrangeri)