Final de sezon cu o nouă performanță pentru micul pilot sătmărean, Darren Betea. După ce a devenit vicecampion national al seriei Romanian Karting Masters, la categoria Micro Rok, Darren a reușit să obțină licența FRK la clasa MINI.

Odată promovat în această nouă clasă, Darren Betea a și concurat la etapa a 2-a și ultima a acestui sezon de la International Karting Masters , care s-a desfasurat la Bucuresti in perioada 28-30.10.2022 la categoria Mini Rok.

În calitate de singur debutant in noua categorie, Darren a fost al doilea cel mai rapid pilot in antrenamentul oficial de sambata si a terminat pe locul 3 in mansa de calificare.

A pornit de pe a treia pozitia in prima mansa de concurs, a pierdut o pozitie la start si a terminat apoi pe pozitia a 4-a!

In mansa 2, a fost foarte rapid si a incercat mai multe manevre de depasire dar din pacate nu a reusit sa-si recupereze pozitia. Iar mansa 3 o termina tot pe pozitia a 4-a.

Astfel, din 13 concurenti, Darren Betea termină etapa de debut in noua categorie, pe locul 4.

Un rezultat foarte bun care il face favorit la titlul seriei nationale Romanian Karting Masters in sezonul 2023 la categorie Mini Rok. Romanian Karting Masters